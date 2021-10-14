Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı: Önce sevdiğim adam sonra da oğlum Diego...

Rasim Öztekin'in vefatından 7 ay sonra, eşi Esra Kazancıbaşı ile birlikte sahibi oldukları Alman Kurdu cinsi köpekleri Diego da hayata gözlerini yumdu.

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Alman Kurdu cinsi köpeği Diego da hayatını kaybetti. Acı haberi usta sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin 'in vefatından 7 ay sonracinsi köpeğida hayatını kaybetti. Acı haberi usta sanatçının eşisosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sözlerine "Oğlum Diego bugün melek oldu. Gökyüzüne babasının yanına onu uğurlarken ellerini tuttum, kokladım ve kulağına sevgimi fısıldadım" diye başlayan Kazancıbaşı duygularını anlatan bir yazı kaleme aldı:

"Önce sevdiğim adam... Sonra da oğlum, Diego'm... İçim titreyerek sevdiklerim, gözümün içi gibi baktıklarım... Hayatta beni karşılıksız ve en içten sevenlerim... Ardarda göçüp gittiler bu dünyadan. Sevdiğim adam ile 20 yıl, oğlumuz Diego ile yaklaşık 14 yıl.... Böylelikle hayatımın en güzel yılları, aşk, sevgi ve huzur dolu yaşanan bir masalsı bir dönem sona erdi. Masal bitti. Şimdi özlemlerle yaşama, acılarla büyüme dönemi"

"Vedalar çok zor oluyor. Diego, babasıyla vedalaştığımız ilk günden bu ana kadar hep yanımdaydı. Bana sevgiyle bakan zeytin gözleriyle acıyan kalbime ilaç oldu, yanımdan bir an bile ayrılmadı. Ben de babasının yokluğunu ona hissettirmemek için elimden geleni yaptım."





"Canım oğlum, Diego'm; yaklaşık 14 yıl boyunca ailemize yaşattığın içten sevgi, dostluk için ve bana bir köpeğin annesi olma duygusunu tattırdığın için sana çok teşekkür ederim"





"Köpek korkusu olan nice arkadaş ve akraba, bir köpeğe yaklaşmayı, bir köpeği sevmeyi seninle öğrenip fobilerini yendiler. Bu kadar zeki, iyi huylu, çoğu kişinin 'Diegonun içine insan mı kaçmış ne?' dedirtecek kadar düşünceli davranışlara sahip bir köpeğe anne olduğum için binlerce kez şükürler olsun"







SAĞLIK PROBLEMLERİ VARDI



Esra Kazancıbaşı iki gün önce yaptığı paylaşımda ise Diego'nun yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmıştı:

"Oğlum Diego, artık yürüyemiyor. 13,5 yaşındaki bir kurt köpeği olarak arka bacakları tutmamaya başladı. Her geçen gün durumu kötüye gidiyor. Bir böbreği hiç çalışmıyor. Üresi çok yüksek! Benim güçlü, zekasına, kişiliğine hayran olduğum oğlum yaşamı öyle seviyor ki; direniyor. Ben de sevgimle, şefkatimle hep yanındayım. Gözlerimin derinlerine sevgiyle bakıyor, ben de onunkilere. Tüylü kafasını, gövdesini, patilerini okşuyorum. Yasak masak dinlemeden istediği herşeyi veriyorum. Çünkü bu güzel masalın da sonuna giderek yaklaştığımızı hem hissediyorum, hem de Diego'yu her gün ziyaret eden doktor ablası Banu Hanım söylüyor. Zor çok zor"





İKİSİ ARTIK SONSUZA KADAR BİRLİKTE



Seksenler dizisinde Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad da acı haberi sosyal medya hesabından "İki güzel adam buluşmuşlar bugün. Diego; Rasim abimizin göz bebeği, oğlu melek olmuş. Böyle güzel bir bahçede olduklarına eminim. İkisi artık sonsuza kadar birlikte" sözleriyle paylaştı.

Rasim Öztekin, Esra Kazancıbaşı ve Diego'nun fotoğrafları...