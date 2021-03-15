Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den açıklama



Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatının ardından salgın dönemiyle ameliyatı ihmal ettiğine yönelik iddiaların ardından eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin açıklama yayınladı. Kazancıbaşı Öztekin, "İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı" dedi.

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15.03.2021 - 17:19

Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Ardından oyuncu Demet Akbağ, Öztekin'in vefatı sonras, "Kalbi zaten problemliydi. Covid-19 endişesiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" açıklaması yaptı. Gelişmelerin ardından usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin içinde doktor açıklamalarının da olduğu bir mesaj yayınladı.







Öztekin’in pandemiden korktuğu için sağlık kontrollerini ihmal ettiği şeklinde medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin şu ifadeleri kullandı: “Bazı medya organlarında açıklamam maalesef maksadından saptırılarak Rasim’in çok sevdiği tiyatro sanatçısı dostu Demet Akbağ’a bir yanıtım olarak verilmiştir. Demet Akbağ, sevgili eşim Rasim Öztekin’in birlikte pek çok projeye imza attığı, en değer verdiği, en sevdiği sanatçı dostlarının başında gelmektedir."







"Vefat eden kişilerin sevenlerinin o an aldıkları duyumları paylaşmalarından doğal bir şey olamaz. Açıklamamın muhatabı sevgili Demet Akbağ asla değildir. Amacım, medyaya dalga gibi yayılan, bu görüş üzerinden üretilen yeni, yanlış haberlerin önüne geçebilmektedir. Lütfen bu acılı günümüzde Rasim Öztekin’in adına ve ruhuna saygıyla magazinleştirecek, bizi incitecek yorumlardan, haberlerden kaçının."







Esra Kazancıbaşı Öztekin’in açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Her yaştan, her kesimden insanın ‘ağabey’ diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin, mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum."







Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak’ta kontrolünden geçmişti. Kan- idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanısıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Vefat etmeseydi, iki gün sonra diş hekimi Prof. Dr. Hakan Özyuvacı ile randevusuna da gidecekti. Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritm bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı. Eşime kalp pilini takan ve tam 12 yıldır sağlık kontrollerini düzenli olarak yapan Prof. Dr. İzzet Erdinler’in bu konuyla ilgili açıklamasını aşağıda paylaşıyorum: Sevgili hastam Rasim Öztekin’i ilk kez 2009 yılında kalp yetersizliği ve zatürre nedeni ile Siyami Ersek Hastanesi’nde gördüm. Kalp yetersizliği için ilaç tedavisine ek olarak üç telli Biventriküler ICD takıldı. Son bir yılda ritim bozukluğu için ilaç ve şok tedavisi uygulanmış, kontrolleri düzenli olarak yapılmıştır. Mart 2020’den sonra iki kez kontrolü yapılmıştır. Son kontrolünde yeni olumsuz bulgu gözlenmemişti. Beş yıl önce yapılan anjiografide kritik darlık saptanmamıştı, ancak kendisine kontrol amaçlı anjiografi yapılması planlanıyordu.

"Doktorunun da belirttiği gibi önerilen işlem bir ameliyat değil, kontrol amaçlı anjiyoydu. Ancak acil anjiyo gerektiren bir sıkıntısı, bulgusu olmadığından sadece kontrol amaçlı olarak planlanan bu anjiyoyu Rasim, zaruri bir durum olmadığı için COVID-19 aşısı olduktan sonra yaptırmak istiyordu. İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı. Eşimin 2009’da geçirdiği çok ciddi, yaşamsal riski yüksek ve 2,5 ayı çoğunlukla yoğun bakımda geçen hastane günlerinde savaş verdiği ileri kalp yetmezliği tablosu sonrasında, 12 yıl boyunca pek çok başarılı film ve dizide yer alacak sağlık standartını yakalamasında sağlık kontrollerine, sağlığına ve yaşam şekline gösterdiği bu özen yatmaktadır. "

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