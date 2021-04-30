Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması

*(Temellük bir eşyayı, nesneyi, ev, arsa, tarla gibi taşınmaz malları sahiplenme, üzerine alma anlamında kullanılsa da kültürel temellük (cultural appropriation) özellikle ABD'de 2000'lerin başında popülerleşen bir kavram. Çoğunlukla ezilen gruplara mensup liberal ve solcu entelektüeller arasında ortaya çıkan, farklı kültürlerin sahihliğine yeni bir değer atfetme eğilimi anlamında kullanılır. Daha çok Batı’nın yoga pratiklerinden, siyah Amerikalıların Afrika kıyafetleri giymesine, moda tasarımcılarının yabancısı oldukları tasarım unsurlarını kullanmalarını vb konuları eleştirmek için tercih edilir)

Bir diğeri, "Bu kültür temellükü... Daha iyisini yapabileceğini biliyorum" diye eklerken, üçüncü bir kullanıcıysa "Yapmasan olmaz mı?" yorumunda bulundu.

Öte yandan diğer hayranları Bieber'ı savundu. Bir hayranı, "Tanrım! Bırakın saçına ne yapmak istiyorsa onu yapsın" dedi. Bir başkası da "Rahat olun, bu sadece bir saç tarzı" diye ekledi. Üçüncü bir kullanıcıysa, "Herkes sanki daha önce rastalı bir beyaz adam görmemiş gibi davranıyor. Yıl 2021 ve biz hala saçla bu kadar uğraşıyor muyuz? Rahatlayın" diye ekledi.



