Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması

30.04.2021 - 07:00
Kısa süre önce 6. stüdyo albümü Changes'i piyasaya çıkaran Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren Instagram'da paylaştığı rastalı fotoğrafları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Hayranları, şarkıcının geleneksel siyahi saç modeli seçiminden duydukları memnuniyetsizliği zaman kaybetmeden dile getirirken, birçokları da bunun siyahi kültür temellükü olduğunu söyledi.
*(Temellük bir eşyayı, nesneyi, ev, arsa, tarla gibi taşınmaz malları sahiplenme, üzerine alma anlamında kullanılsa da kültürel temellük (cultural appropriation) özellikle ABD'de 2000'lerin başında popülerleşen bir kavram. Çoğunlukla ezilen gruplara mensup liberal ve solcu entelektüeller arasında ortaya çıkan, farklı kültürlerin sahihliğine yeni bir değer atfetme eğilimi anlamında kullanılır. Daha çok Batı’nın yoga pratiklerinden, siyah Amerikalıların Afrika kıyafetleri giymesine, moda tasarımcılarının yabancısı oldukları tasarım unsurlarını kullanmalarını vb konuları eleştirmek için tercih edilir)
Takipçilerinden biri 27 yaşındaki şarkıcıya "J, tfen kendini kültürel temellük konusunda eğit... Rasta yapmaman gerekiyor... Sevgiyle" yazdı.
Bir diğeri, "Bu kültür temellükü... Daha iyisini yapabileceğini biliyorum" diye eklerken, üçüncü bir kullanıcıysa "Yapmasan olmaz mı?" yorumunda bulundu.
Bir başkası, "JUSTIN, LTFN DUR" yazdı. Başka bir kişi de "Seni rastayla görmek gerçekten hayal kırıklığı yarattı, kendini eğittiğini sanıyordum" dedi.
Bir diğer kullanıcıysa "Kendini siyahi kültür hususunda eğittiğini söylememiş miydin? Öyleyse şimdi bu aptallık nedir?" ifadelerini kullandı.