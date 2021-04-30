Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması

Justin Bieber, saçına rasta yaptırması üzerine kültürel temellük* eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

30.04.2021 - 07:00

Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması - 1

Kısa süre önce 6. stüdyo albümü Changes'i piyasaya çıkaran Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren Instagram'da paylaştığı rastalı fotoğrafları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Hayranları, şarkıcının geleneksel siyahi saç modeli seçiminden duydukları memnuniyetsizliği zaman kaybetmeden dile getirirken, birçokları da bunun siyahi kültür temellükü olduğunu söyledi.



*(Temellük bir eşyayı, nesneyi, ev, arsa, tarla gibi taşınmaz malları sahiplenme, üzerine alma anlamında kullanılsa da kültürel temellük (cultural appropriation) özellikle ABD'de 2000'lerin başında popülerleşen bir kavram. Çoğunlukla ezilen gruplara mensup liberal ve solcu entelektüeller arasında ortaya çıkan, farklı kültürlerin sahihliğine yeni bir değer atfetme eğilimi anlamında kullanılır. Daha çok Batı’nın yoga pratiklerinden, siyah Amerikalıların Afrika kıyafetleri giymesine, moda tasarımcılarının yabancısı oldukları tasarım unsurlarını kullanmalarını vb konuları eleştirmek için tercih edilir)

Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması - 2

Takipçilerinden biri 27 yaşındaki şarkıcıya "J, tfen kendini kültürel temellük konusunda eğit... Rasta yapmaman gerekiyor... Sevgiyle" yazdı.


Bir diğeri, "Bu kültür temellükü... Daha iyisini yapabileceğini biliyorum" diye eklerken, üçüncü bir kullanıcıysa "Yapmasan olmaz mı?" yorumunda bulundu.

Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması - 3

Bir başkası, "JUSTIN, LTFN DUR" yazdı. Başka bir kişi de "Seni rastayla görmek gerçekten hayal kırıklığı yarattı, kendini eğittiğini sanıyordum" dedi.

Bir diğer kullanıcıysa "Kendini siyahi kültür hususunda eğittiğini söylememiş miydin? Öyleyse şimdi bu aptallık nedir?" ifadelerini kullandı.

Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması - 4
Öte yandan diğer hayranları Bieber'ı savundu. Bir hayranı, "Tanrım! Bırakın saçına ne yapmak istiyorsa onu yapsın" dedi. Bir başkası da "Rahat olun, bu sadece bir saç tarzı" diye ekledi. Üçüncü bir kullanıcıysa, "Herkes sanki daha önce rastalı bir beyaz adam görmemiş gibi davranıyor. Yıl 2021 ve biz hala saçla bu kadar uğraşıyor muyuz? Rahatlayın" diye ekledi.

Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması - 5
27 yaşındaki şarkıcı, daha önce rasta saç tarzını kullandığı 2016'da ağır eleştiriler almıştı. Bieber'ın tepki almasının nedenlerinde biriyse geçen yılki sözlerinin arkasında durmayışı oldu. Grammy Ödüllü şarkıcı haziranda, ırksal adaletsizlik döneminde, sosyal medya üzerinden "çok ihtiyaç duyulan değişimin bir parçası olacağı" sözünü verdi. 

Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması - 6
"Siyahi kültürden faydalanıyorum" ifadelerini kullanan Bieber, "Tarzım, şarkı söyleme biçimim, dansım, performansım ve moda anlayışım; hepsi siyahi kültüründen etkileniyor ve ilham alıyor" dedi.
Rasta yaptıran Justin Bieber'a kültürel temellük suçlaması - 7
Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber

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