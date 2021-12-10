Rebel Wilson uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı

Geçtiğimiz yıl ocak ayından beri verdiği kilolarla gündemde olan oyuncu Rebel Wilson, bu kez yıllar önce yaşadığı dehşet hakkında ilk kez konuştu. Wilson, iki kez taciz edildiğini açıkladı. BBC'ye röportaj veren 41 yaşındaki oyuncu, ilk kez tacize uğradığında 20'li yaşlarında olduğunu söyledi. Wilson, bunu yapanın da ünlü bir yönetmen olduğunu belirtti. Kendisini ikinci kez taciz eden kişinin ise tanınmış bir oyuncu olduğunu ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşlarının olup biteni gülerek izlediğini anlattı.