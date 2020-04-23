Reese Witherspoon postpartum depresyonunu anlattı

Amerikalı oyuncu Reese Witherspoon, doğum sonrası yaşadığı postpartum depresyonu hakkında itiraflarda bulundu ve ekledi: Kadınların vücuduna neler olduğu konusunda yeteri kadar araştırma yok ve hormonal değişimler gerektiği kadar ciddiye alınmıyor.

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23.04.2020 - 09:45

Son olarak Little Fires Everywhere dizisinde rol alan ve From Scratch ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 3 çocuk annesi Reese Witherspoon her bebeğinin doğumunun ardından farklı bir deneyim yaşadığını belirtti.





“Bir bebeğimde hafif bir doğum sonrası depresyonum vardı, diğer bebeğimde daha ağır bir postpartum geçirdim ve çok ağır ilaçlar kullandım çünkü düzgün düşünemiyordum. Başka bir bebeğimde ise hiç postpartum yaşamadım,” diyen Witherspoon, doğumları sonrasında yaşadıklarını Jameela Jamil’in I Weigh adlı yayınında paylaştı.

16 yaşından beri terapiye gittiğini söyleyen Witherspoon, hayatı boyunca anksiyete ve depresyon gibi problemler ile uğraştığını söylerken, doğumun ve anne olmanın mental sağlığı için en büyük stres faktörü olduğunu itiraf etti. “İlk bebeğimi kucağıma aldığımda 23 yaşındaydım ve kimse bana bir bebeği sütten ayırdığınızda hormonların tuvalete gittiğini söylemedi” diyen Witherspoon, “Hayatımda hiç olmadığım kadar depresif hissettim. Bu ürkütücüydü. Tamamen kontrolüm dışındaydı. Doğru yardımı ve rehberliği almadım” diye ekledi.





-Postpartum depresyonunun oldukça gerçek olduğunu kendi deneyimlerinden bildiğini söyleyen Witherspoon, "Bence hormonlar konusunda yeteri kadar çalışma yok ve hormonlar anlaşılmıyor. Emzirmeyi bıraktıktan sonra hormonların yaşadığı roller coaster gibi iniş çıkışlarını anlamıyoruz. Sürekli doktorlarıma daha fazla cevap almak için ulaşmaya çalıştım. Kadınların vücuduna neler olduğu konusunda yeteri kadar araştırma yok ve hormonal değişimler gerektiği kadar ciddiye alınmıyor” dedi.





Postpartum depresyonunu nedir?



Doğum sonrası depresyon diğer adıyla Postpartum depresyon (PPD) doğumdan sonra bir kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karmaşık bir karışımıdır. PPD başlangıcı, doğumdan sonraki dört hafta içinde gerçekleşen bir majör depresyon formudur.