Reflü oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre reflü hastası olanlar oruç tutabilir mi?

ORUÇ TUTARKEN REFLÜ ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTABİLİR?

Birçok kişi, iftarda birden ve fazla miktarda yemek yiyerek mideyi zorlar. Bu durum, midenin basıncını artırır ve asidin yemek borusuna kaçmasına sebep olabilir. Ayrıca öğün sayısı azaldığı için mide uzun süre boş kalır, asit üretimi devam ederken yiyecek girişi olmadığı için mide çeperine ve yemek borusuna zarar verebilir. Sahurdan sonra hemen uzanma alışkanlığı da reflüyü körükler. Mide henüz doluyken yatay pozisyona geçildiğinde asit yukarı doğru daha rahat hareket eder. Susuz kalma süresi de uzun olduğu için asit yoğunlaşır. Tüm bu etkenler birleşince, oruç döneminde yanlış beslenme tercihleri reflüyü artırabilir.





REFLÜ HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

REFLÜ HASTALARI ORUÇ TUTARKEN SAHURDA NE YEMELİ?

REFLÜ HASTALARI ORUÇ TUTARKEN İFTARDA NE YEMELİ?

Mideye aşırı yük bindirmeyecek bir beslenme düzeni temel öneme sahiptir. Sahura mutlaka kalkmak, yavaş ve ölçülü yemek, fast food tarzı ağır gıdalardan uzak durmak önerilir. İftarda da çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp, bir süre ara verdikten sonra ana yemeğe geçmek doğru olur. Yemeği iyice çiğnemek ve küçük porsiyonlar halinde tüketmek gerekir. Yemek sonrası hemen yatmamak ve en az birkaç saat dik kalmak mide asidinin yukarı çıkmasını engeller. Açık çay, ılık su veya bitki çayları gibi içecekleri tercih etmek fayda sağlar. Ayrıca ilaçlar düzenli şekilde sahur ve iftara göre ayarlanmalıdır. Gerektiğinde doktora danışmak en güvenli yöntemdir.Sahurda hafif ve mideyi yormayan gıdalar tercih edilir. Az yağlı peynir, haşlanmış yumurta, zeytin, tam tahıllı ekmek ve söğüş sebzeler gibi kahvaltı tarzı seçimler uygundur. Süt veya yoğurt sindirimi destekler ve uzun süre tok tutar. Baharatlı, çok yağlı veya çok tuzlu yemekler mide yanmasına zemin hazırlar. Lifli besinler, mideyi fazla doldurmadan tokluk hissi yaratır. Muz gibi asidi düşük meyveler sahurda uygundur. Çok demli çay, kahve veya gazlı içecekler asit salgısını artırabileceği için ön planda düşünülmez. Sahuru bitirdikten hemen sonra yatmamak, mide içeriğinin yemek borusuna kaçışını önlemek için önemlidir. Böylece gün boyu daha az şikayet gözlenebilir.İftarı su ve hafif bir besinle açmak midenin yavaşça devreye girmesini sağlar. Birkaç hurma veya zeytin yanında ılık çorba mideyi hazırlamaya yardımcıdır. Biraz bekledikten sonra yağlı olmayan, az baharatlı ve kolay sindirilen yemeklerle devam etmek daha iyidir. Balık, tavuk veya haşlanmış sebzeler ana öğün için tercih edilebilir. Çok kızarmış, bol baharatlı, salçalı veya ağır soslu yiyecekler reflü ataklarını tetikleyebilir. Tatlı ihtiyacını, sütlü tatlılar ya da hafif meyvelerle karşılamak mide yanmasını azaltır. Çayı hemen yemek üstüne içmek yerine daha geç saatlere ertelemek ve açık çay tercih etmek sağlıklı olur. Yemek sonrası ufak bir yürüyüş de sindirime katkı sağlar.