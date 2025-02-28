Reflü oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre reflü hastası olanlar oruç tutabilir mi?
Hafif ya da orta derecede reflü sorunu olanlar için oruç genelde sakınca oluşturmaz. Ancak rahatsızlık çok şiddetliyse ve ilaç tedavisine rağmen yanma, ağrı ya da ağıza acı su gelme gibi belirtiler kontrol edilemiyorsa oruç tutmak zararlı olabilir.
REFLÜ HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Uzman görüşleri, belirtileri hafif olan kişilerin bazı beslenme ve yaşam tarzı kurallarına uyarak oruç tutabileceğini söyler. Özellikle belirli saatlerde ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmuyorsa, sahur ve iftarda mideyi aşırı doldurmadan beslenmek faydalı olur. Günlük yaşamda stres, sigara ve yanlış beslenme reflüyü artırır. Bu yüzden oruç sırasında bu etkenlerden uzak durmak çok önemlidir. Reflüsü ağır seyredenlerin, kişisel sağlık durumuna göre doktor onayı alması sağlıklı bir yaklaşım olarak kabul edilir.
ORUÇ REFLÜYE İYİ GELİR Mİ?
Bazı uzmanlar, oruç sırasında midenin uzun süre boş kalmasının asit üretimini kısmen azaltabildiğini dile getirir. Bu durum bazı kişilerde reflü yakınmalarını hafifletir. Özellikle fazla yemek yemekten kaçınıldığında, mide basıncı düşer ve asit yemek borusuna daha az kaçar. Az ve hafif beslenme planı uygulandığında oruç bazen rahatlama sağlayabilir. Fakat herkesin bünyesi aynı değildir. Bazı kişilerde sürekli yemek düşüncesi veya stres asit salgısını körükleyebilir. Bu yüzden, reflüye kesin olarak iyi gelir demek mümkün değildir. Genelde uygun beslenme alışkanlıkları ve dikkatli ilaç kullanımıyla oruç sürecinde rahatlamak mümkündür. Herkesin tepkisi farklı olduğu için kişisel deneyim önemlidir.
REFLÜ ORUCU BOZAR MI?
Mideden ağza istemsiz şekilde asit veya acı su gelmesi orucu bozmaz. Diyanet kaynaklarında, refleks şeklinde gelen sıvının geri yutulmasının oruca zarar vermeyeceği açıklanır. Bu durum zorunlu bir eylem olarak kabul edilir ve kişide herhangi bir oruç ihlali oluşmaz. Ancak bilinçli olarak ağza gelen sıvıyı ağızda biriktirip yeniden yutmak gibi bir davranıştan kaçınmak önerilir. Olası bir kusma gerçekleşirse ve ağız dolusu şekilde dışarı çıkarsa orucun bozulacağı bilinir. Reflü ataklarında genelde ağız dolusu kusma yerine asidin boğazda yanma yapması söz konusudur. Bu nedenle, reflü atağı tek başına orucu geçersiz kılan bir etken değildir.
REFLÜ İLAÇLARI ORUÇTA NASIL KULLANILMALI?
Gastroenteroloji hekimleri, reflü ilaçlarının sahur ve iftar saatlerine göre düzenlenmesini önerir. Gün içinde ilaç almak, orucu bozacağından, genelde günde tek doz kullanılan proton pompası inhibitörleri sahurda veya iftarda içilir. Eğer sahurda alınan ilacın etkisi bütün günü kapsamıyorsa doktor ikinci bir doz planlayabilir. Bazı hastalarda ilacı iftarın ardından almak gece semptomlarını da azaltır. Şurup ya da antiasit benzeri formlar gün içinde kullanılamaz. Bu yüzden hekim, uzun etki süresi olan ilaçları tercih edebilir. Şiddetli yakınmalar varsa, ilaca öğlen saatlerinde de ihtiyaç duyuluyorsa, oruç tutmayı ertelemek gerekebilir. Her durumda hekim tavsiyesi kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır.