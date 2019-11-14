Regina King: Heyecandan kendi kendimi çimdikledim

Watchmen dizisinin yıldızı Regina King, S/magazine’in Kış 2020 sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncu geçen yıl kazandığı Oscar hakkın konuştu.
Geçtiğimiz yıl Oscar kazanan 48 yaşındaki oyuncu, “Toplam 1.5 yıl boyunca, heyecanımı yenmek için arada birkaç kez kendimi çimdikledim” itirafında bulundu.
King geçen yıl Oscar Ödülleri’nde, ‘If Beale Street Could Talk’ta canlandırdığı Sharon Rivers karakteriyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ seçilmişti.
Rol seçimi yaparken hikayeye baktığını belirten ünlü oyuncu, “Dürüst olmasına dikkat ederim. Komedi bile olsa, bir doğruluğa dayanmalı. Yaşadığımız dünyayı yansıtmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.
Regina King'in Instagram hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunuyor.