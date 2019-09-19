Reklam panosunda ikizinizle karşılaşsanız ne yapardınız? (Metroda fenomen oldular)
New York metrosundaki reklam panoları internette fenomen haline geldi. İşte The Sun'un derlediği metroda ikiziyle karşılaşan yolcular...
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1New York metrosunda çekilen fotoğraflar bugünlerde bir internet fenomeni haline geldi. Sebebi ise oldukça ilginç.
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2Metrolardaki reklam panolarında gördükleri yüzlerin kendilerine ikizleri kadar benzediğini gören insanlar fotoğraf çekmeye ve paylaşmaya başlayınca olay büyüdü ve bir internet fenomeni haline geldi.
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3'Başarınızla aranıza hiçbir şey girmesin' ana fikirli bu reklamdaki kadın fotoğraftakiyle aynı gibi görünüyor gerçekten de.
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4Peki bu adam arkasında kendisinin tıpatıp benzerinin olduğunu farkında mı acaba?
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5Bu genç de benzerliği fark etmiş ve durumu yakından inceliyor gibi görünüyor.
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6Benzerlik durumu sadece insanların başına gelmiyor elbet. Bu minik köpekçik reklam yıldızı bir köpeğe ikizi kadar benzediğini biliyor mu dersiniz?
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Çocuk önce arkasına dönse ve sonra da yanındaki kadını görse biraz ürker sanki...
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8İşte The Sun'ın internet sitesinde yer verdiği fotoğraflardan bazıları.
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