Rekor satış! Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini sattı

20.01.2026 16:28

NTV - Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, daha önce satışa çıkardığı ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği Bebek'teki dairesini rekor bedelle sattı.

IHA

Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Aile Reisi gibi yapımlarla tanınan oyuncu Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini sattı.

Sosyal Medya

Altuğ'un panoramik deniz manzaralı evini daha önce de satışa çıkardığı ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği iddia edilmişti.

 

Bebek'te ünlü bir mekanın üst katında bulunan apartman dairesi bu kez satıldı.

Sosyal Medya

Gazete Magazin'in haberine göre; Altuğ dairesini 2,5 milyon dolara; bugünkü kurla 108 milyon liraya sattı.