Rekor satış! Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini sattı
20.01.2026 16:28
NTV - Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, daha önce satışa çıkardığı ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği Bebek'teki dairesini rekor bedelle sattı.
IHA
Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Aile Reisi gibi yapımlarla tanınan oyuncu Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini sattı.
Sosyal Medya
KİRAYA VERMİŞTİ
Altuğ'un panoramik deniz manzaralı evini daha önce de satışa çıkardığı ancak alıcı bulamayınca kiraya verdiği iddia edilmişti.
Bebek'te ünlü bir mekanın üst katında bulunan apartman dairesi bu kez satıldı.
Sosyal Medya
REKOR BEDELLE SATTI
Gazete Magazin'in haberine göre; Altuğ dairesini 2,5 milyon dolara; bugünkü kurla 108 milyon liraya sattı.