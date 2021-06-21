Rekortmen Olimpiyat koşucusu Usain Bolt ikiz babası oldu

ntv.com.tr 21.06.2021 - 08:07 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 08:18
Şampiyon eski koşucu Usain Bolt, dün, Babalar Günü’nde ikiz babası olduğunu duyurdu.
Bir yaşında Olympia Lightning Bolt adında bir kızı olan 34 yaşındaki rekortmen sporcu, ikizlerine Thunder Bolt ve Saint Leo Bolt adlarını verdiklerini açıkladı.
Saint Leo, Jamaikalı koşucunun ikinci adı. Ancak diğer çocuğuna “gök gürültüsü” anlamına gelen Thunder adını neden verdiği bilinmiyor.
ALDATTI, AFFEDİLDİ
Usain Bolt, Rio Olimpiyatları’nı üç altın madalyayla tamamladığı 2016 yılında, Brezilyalı genç bir kadınla fotoğraflarının basına yansıması sonrası sevgilisi Bennett’i aldatma haberleriyle gündeme gelmişti.
Bu olaydan sonra Bennett’in affettiği Bolt, 2014’ten bu yana birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklif etmişti.