Renee Zellweger: Bu işe başladığımda 'Artık garsonluk yapmak zorunda değilim’ dedim

Jusy filmindeki performansıyla Altın Küre ve SAG’da En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan Renee Zellweger, 92. Oscar Ödülleri’nin de en güçlü adayı haline geldi.
Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Zellweger, Hollywood’a girmek ve kalmak tercihlerinden hangisinin daha zor olduğunu şöyle açıkladı:
“Kendimden örnek verirsem, kalmayı zor bulmadım. Yaşadığım her şey, her deneyim farklı bir macera gibi. Eğer her işle gelen yeni maceralara, deneyimlere ve bu deneyim ve maceraların getirdiklerini öğrenmeye açgözlüysen, kalıyorsun. Gerçi Hollywood’a girmeyi ya da kalmayı nasıl gördüğünüz sizin bakış açınıza ve tanımlamanıza da bağlı. Eğer yaptığın işi gerçekten seviyorsan, yolunda ilerlerken karşına çıkan engeller hevesini kırmıyorsa, hâlâ aynı istekle bu işi yapmak istiyorsan doğru yerdesin demektir. Kimileri için sektöre girmek, faturaları ödeyecek seviyeye gelmek demek. Ben de ilk başladığımda ‘Artık garsonluk yapmak zorunda değilim’ dedim. ‘Bu işle hayatımı sürdürebilirim, harika değil mi!’ derken sonrası geldi.”
Judy’de tüm şarkıları kendisi söyleyen Zellweger, “Denemeye istekliydim ama başarıp başaramayacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Judy’nin nasıl bir ikon olduğuna dair hiçbir şeyi düşünmeden, filmi bir eğitim süreci olarak düşünmeye başladım. Konservatuvar öğrencisi gibi eğitime girdim. Judy’nin ayırt edici niteliklerini anlamaya, ses ve vücut hareketlerimi o yönde değiştirmeye uğraştım. Gerçi öncelikle yapmamam gerekenleri öğrendim. Yapmamam gerekenleri anladıktan sonra esas öğrenme sürecine ve yapmam gerekenlere geçtim. Judy olmaya tersten, zor olandan başladım” diye konuştu.
Nasıl göründüğü kontrol edilmek istenen Judy karakterini canlandıran ünlü oyuncu, işverenlerin kendi fiziksel özelliklerine de zaman zaman karıştıklarını söyleyerek, “Bir dereceye kadar karışanlar oldu. Hollywood’da yaşayan ve çalışan bir kadınım. Maalesef görünümümüz halka açık tartışma konusu” dedi.
“Dünya genelinde herkes görünümümüzle ilgili fikir beyan etme hakkına sahip” diyen Zellweger, “Müdahale etmek”” deyince aklıma ilk gelen örnek, Marilyn Monroe. Marilyn evinden çıktığı andan itibaren kendinden beklenen şekilde hareket etmek zorunda kaldı ya da beklentilere tahammül etmek zorundaydı. Onu tanımlayan, ondan beklenen şey zarafetinin, güzelliğinin zirvesinde olmasıydı. Aynı şey Judy’nin performansı için geçerliydi. Judy’nin sahnede bocalama şansı yoktu. Çocuk yaşta stüdyo sisteminin içine girmiş ve stüdyo patronlarının ‘Acaba nasıl pazarlanabilir, acaba nasıl izleyiciye satılabilir’ tartışmalarının parçası olmuş bir yıldız... Onun zamanındaki diğer genç yıldızlar daha uzun, daha güzel. Hollywood’un görmek istediği kalıba uygun yıldızlar. Ve Judy’ye sürekli onlardan biri olmadığı, ne kadar şanslı olduğu hatırlatılıyor. Korku içinde...” diye konuştu.