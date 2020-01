Renee Zellweger: Bu işe başladığımda 'Artık garsonluk yapmak zorunda değilim’ dedim

Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Zellweger, Hollywood’a girmek ve kalmak tercihlerinden hangisinin daha zor olduğunu şöyle açıkladı:

“Kendimden örnek verirsem, kalmayı zor bulmadım. Yaşadığım her şey, her deneyim farklı bir macera gibi. Eğer her işle gelen yeni maceralara, deneyimlere ve bu deneyim ve maceraların getirdiklerini öğrenmeye açgözlüysen, kalıyorsun. Gerçi Hollywood’a girmeyi ya da kalmayı nasıl gördüğünüz sizin bakış açınıza ve tanımlamanıza da bağlı. Eğer yaptığın işi gerçekten seviyorsan, yolunda ilerlerken karşına çıkan engeller hevesini kırmıyorsa, hâlâ aynı istekle bu işi yapmak istiyorsan doğru yerdesin demektir. Kimileri için sektöre girmek, faturaları ödeyecek seviyeye gelmek demek. Ben de ilk başladığımda ‘Artık garsonluk yapmak zorunda değilim’ dedim. ‘Bu işle hayatımı sürdürebilirim, harika değil mi!’ derken sonrası geldi.”