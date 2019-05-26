Renee Zellweger: Hiçbir zaman sırtımı şöhrete dayamadım

Zellweger, “Yaşarken farklı şeyleri denemek, değişmek, gelişmek de önemli benim için. Ama bizim işimizde var olan döngünün içine girince, her şey bitiyor. Hayatımız sadece ‘sonraki proje, daha sonraki proje, ondan sonraki proje’den ibaret oluyor... Bundan çok sıkılmıştım, kendime bir saniye bile katlanacak tahammülüm kalmamıştı. Tüm bunlardan uzaklaşıp normal insanlar gibi yaşamak istedim. Yeni şeyler öğrenmek, yeni şeyler denemek...” şeklinde konuştu.