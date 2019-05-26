Renee Zellweger: Hiçbir zaman sırtımı şöhrete dayamadım
Oscar’lı oyuncu Renee Zellweger, “Ben hiçbir zaman sırtımı şöhrete dayamadım. Etrafımda hep beni takip eden bir şey olarak kaldı” dedi.
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2000’li yıllarda sinema dünyasında fırtınalar estiren Oscar’lı yıldız Renee Zellweger, uzun bir aradan sonra oyunculuğa döndü ve Netflix’in yeni dizisi What/If’te başrolü üstlendi. Ünlü oyuncu aynı zamanda eylül ayında vizyona girecek yeni filmi Judy ile de seyirci karşısına çıkacak.
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Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Zellweger, iş konusunda hırslarının olmadığını söyleyerek kariyerinde zirveye ulaştığı dönemde her şeyi bırakıp iş hayatına uzun bir ara verdiğini söyledi.
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Zellweger, “Yaşarken farklı şeyleri denemek, değişmek, gelişmek de önemli benim için. Ama bizim işimizde var olan döngünün içine girince, her şey bitiyor. Hayatımız sadece ‘sonraki proje, daha sonraki proje, ondan sonraki proje’den ibaret oluyor... Bundan çok sıkılmıştım, kendime bir saniye bile katlanacak tahammülüm kalmamıştı. Tüm bunlardan uzaklaşıp normal insanlar gibi yaşamak istedim. Yeni şeyler öğrenmek, yeni şeyler denemek...” şeklinde konuştu.
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Ünlü oyuncu, “Bu kariyeri seçince, sürekli başkalarının hayatlarını yaşıyorsun. Oynadığın karakterin evi, oynadığın karakterin şehri, oynadığın karakterin hayatı... Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Sonra da diğeri... Kendine ait hayatı, oynadığın karakterlerden kalan zamana sığdırmak zorundasın. Uzaklaşma sebeplerimden biri buydu. Sonraki projelerin sonu yok. Artık senaryo yerine canım ne istiyorsa onu okumaya karar verdim. Sadece oynadığım karakter için araştırma yapmak değil, canım ne istiyorsa onu öğrenmek istedim. Karakterlerin değil, kendi zevklerimin peşine düştüm” dedi.
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Ünlü oyuncu şöhretle ilgili şöyle konuştu: “Los Angeles’a taşınıp çalışmaya başladıktan sonra Mike Nichols ile bir toplantım olmuştu. Bana ‘Şöhret aldatıcıdır, kurnazdır. Hep yanı başında olacak, nereye gidersen seninle gelecek. Eğer şöhretten hoşlanırsan, ona sarılırsan, kucaklarsan taşa dönersin. Gözün hep şöhretin üstünde olmalı. Kontrol her zaman sende olsun, sahip olduğun şöhrette değil’ dedi. O zaman ne demek istediğini anlamamıştım ama şimdi çok iyi anlıyorum.”
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Sosyal medya kullanmadığını söyleyen Zellweger, “Oyuncunun sosyal medyası, oynadığı rollerdir. Şöhrete geri dönüş yapacağım yine. Ben hiçbir zaman sırtımı şöhrete dayamadım. Etrafımda hep beni takip eden bir şey olarak kaldı. Eğer şöhreti kucaklayıp göz önünde yaşasaydım, insanlar hayatımı yazacaklar, konuşacaklar, farz edecekler, zannedecekler hatta uyduracaklardı. Bunların bir parçası olmak istemedim. İlgimi de çekmedi” dedi.