Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi

Bridget Jones’un Günlüğü serisinin yıldızı Renee Zellweger, dağın eteğinde yer alan çiftlik tarzı evini 6,4 milyon dolara sattı. Ünlü oyuncunun 6 yılda neredeyse yüzde 50 kar ederek sattığı evde yok yok!

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 11:08 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 11:14

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 1

Ünlü oyuncu Renee Zellweger, Los Angeles’taki Topanga Kanyonu’nda yer alan evini 6,4 milyon dolara sattı. Bridget Jones’un Günlüğü serisinin yıldızı olan 52 yaşındaki oyuncunun lüks evinde yok yok.

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 2

Ev, satışa çıkarılmasından sonra iki hafta içinde satıldı.

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 3

Zellweger, çiftlik tarzındaki evini, 2015’te 3,4 milyon dolara satın almıştı.

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 4

Dağın eteğinde yer alan ev, 9 dönümlük bir arazide yer alıyor.

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 5

400 metrekarelik evin 4 yatak odası ve 4,5 banyosu bulunuyor.

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 6

Oturma odası, sinema odası, yemek odası ve elbise odasının bulunduğu evde pek çok şömine de yer alıyor.

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 7

Evin geniş bir havuzu ve spa’sı da var.

Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 8
İşte, Zellweger'in 6,4 milyon dolarlık evinden kareler...
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 9
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 10
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 11
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 12
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 13
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 14
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 15
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 16
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 17
Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi - 18

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