Renee Zellweger'in 6,4 milyon dolara sattığı evi

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 11:08 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 11:14
Ünlü oyuncu Renee Zellweger, Los Angeles’taki Topanga Kanyonu’nda yer alan evini 6,4 milyon dolara sattı. Bridget Jones’un Günlüğü serisinin yıldızı olan 52 yaşındaki oyuncunun lüks evinde yok yok.
Ev, satışa çıkarılmasından sonra iki hafta içinde satıldı.
Zellweger, çiftlik tarzındaki evini, 2015’te 3,4 milyon dolara satın almıştı.
Dağın eteğinde yer alan ev, 9 dönümlük bir arazide yer alıyor.
400 metrekarelik evin 4 yatak odası ve 4,5 banyosu bulunuyor.
Oturma odası, sinema odası, yemek odası ve elbise odasının bulunduğu evde pek çok şömine de yer alıyor.
Evin geniş bir havuzu ve spa’sı da var.