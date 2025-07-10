Resimde gördüğünüz ilk şey, kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

TikTok'ta psikolog Marina Neuralean tarafından paylaşılan bir optik illüzyon, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun ilgi gördü. Marina Neuralean, söz konusu görsel için “Bu test, nasıl bir insan olduğunuzu ortaya koyacak” yorumunu yaptı.

Videoda, izleyicilerden görsele dikkatlice bakmaları ve ilk olarak neyi gördüklerini söylemeleri istendi.

Marina Neuralean, kuş görenlerin, büyük hedeflere sahip ama zaman zaman yalnız hisseden bireyler olduğunu, timsah görenlerin ise lider ruhlu ve özgürlüğüne düşkün insanlardan oluştuğunu paylaştı.

Psychology Love kanalı, ilk olarak timsahları fark eden kişilerin hayal gücü yüksek, çevresinden kolayca ilham alan ve gündelik hayatta bile mucize arayışı içinde olan kişiler olduğunu savundu. Bu kişilerin sanata, müziğe ve edebiyata ilgisinin de yoğun olabileceği ifade edildi.

Diğer yandan, kuşu fark edenlerin detaylara dikkat eden, analitik düşünceye sahip, bilim ve matematik gibi alanlara yatkın bireyler oldukları öne sürüldü. Bu kişiler, olayları hızlı kavrayabilen ve mantıkla hareket eden karakter özellikleriyle ön plana çıktı.

Bazı kullanıcılar ise görselde bir yüz ya da profil fark ettiklerini söyledi. Bu kişilerin güçlü bir mantık yapısına sahip, olaylara farklı açılardan bakabilen ve başkalarının bakış açılarını da anlayabilen bireyler oldukları iddia edildi.

KUŞ GÖRSELİ TARTIŞMA YARATTI

TikTok'ta paylaşılan videonun yorumlar kısmında birçok kişi, “Ne kadar dikkatli bakarsam bakayım kuş göremiyorum” yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar ise görseldeki gizemi çözdüğünü iddia ederek “Kuş, timsahların ağızlarının içinde gizli. Kuyruğu alt çenenin arasında, gagası ise üst kısımdaki sivri uçta” şeklinde konuştu.



