Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri

DUALI RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ramazan Ayı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olması dileğiyle hayırlı ramazanlar



Ellerin semaya, dillerin duaya , gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…



Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoş geldin ayların en birincisi ey şehr-i Ramazan.



Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü Teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.



Şu mübarek Şehr-i Ramazan, Kadir Gecesi’ni ihata ettiği için ömür içinde bir Kadir Gecesi gibidir. Muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoş geldin on bir ayın sultanı.



Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun. Hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan.



Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek ay hayırlara vesile olsun. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan.





En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların ellerinde ve en sonsuz sevgilerin gönlünde olacağı bir Ramazan dilerim.



