Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri

İslam aleminin heyecanla beklediği On bir ayın sultanı Ramazan bu gece kalkılacak sahur ile başlıyor. Sevdikleriyle bu heyecanı paylaşmak isteyenler ise resimli, yazılı, dualı, hadisli Ramazan mesajlarını sıkça tercih ediyor. Ramazan ayı 28 Şubat cuma gününü cumartesiye bağlayan gece başlayacak. Hoşgeldin Ramazan temalı görseller ve sözler ilgi çekerken, sosyal medya başta olmak üzere kullanıcılar, arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri Ramazan mesajları ve sözlerini inceliyor. Bizde sizler için uzun, kısa, yeni Ramazan mesajlarını derledik. İşte, en farklı ve değişik Hoşgeldin Ramazan mesajları 2025…

Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri - 1

“Hoşgeldin Ramazan ayı” temalı mesajlar, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X) gibi platformlarda sıkça kullanılıyor. Büyük bir heyecan ve çoşkuyla karşılanan Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ayı olarak da bilinen Ramazan ayında genç, yaşlı her yaştan insan oruç ibadetini yerine getirecek. İftarlar açıldıktan sonra müslümanlar, cemaat ile birlikte teravih namazlarını kılacak. Ramazan coşkusu yurt genelinde yaşanırken sevdiklerini bu özel günde unutmadıklarını hatırlatmak isteyenler ise Ramazan ayı mesajlarını tercih ediyor. Ramazan ayı ile ilgili sözler kullanarak Onbir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in önemine dikkat çekebilirsiniz. İşte, Resimli Ramazan Mesajları ve sözleri…

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Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri - 2

HOŞGELDİN RAMAZAN AYI MESAJLARI 2025’E ÖZEL

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur. Aynı yolda birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileğiyle Ramazan’ın mübarek olsun.

11 ayın sultanı Ramazan’da gönülleriniz huzur, sofranız bereketli olsun. Ramazan Ayımız mübarek olsun.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda her günü inci tanesi olarak yaşayalım. Soframıza bereket, kabrimize merhamet dileyelim. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun. Hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan.

Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri - 3

Hoş geldin ey Şehri Ramazan. Mübarek Ramazan ayı geldi sonunda, şimdi hepimiz iman yoluna.

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz. Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar.

Mübarek Ramazan Ayı sana vücudunun selameti için az yemeyi, ruhunun selameti için günahtan uzak durmayı ve Peygamber Efendimiz’in güzel ahlakını yaşamayı öğretsin.

Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri - 4

DUALI RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 

Ramazan Ayı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olması dileğiyle hayırlı ramazanlar

Ellerin semaya, dillerin duaya , gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoş geldin ayların en birincisi ey şehr-i Ramazan.

Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü Teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Şu mübarek Şehr-i Ramazan, Kadir Gecesi’ni ihata ettiği için ömür içinde bir Kadir Gecesi gibidir. Muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoş geldin on bir ayın sultanı.

Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun. Hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek ay hayırlara vesile olsun. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan.


En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların ellerinde ve en sonsuz sevgilerin gönlünde olacağı bir Ramazan dilerim.

Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri - 5

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Ramazan ayı; kalbini O’nun yoluna koymaya, ellerini O’nun dergâhına açmaya, ruhunu doyurmaya vesile olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine. Her türlü duaların kabul olsun. Ramazan-ı Şerif’in mübarek olsun.

Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün (Tahrim/8). Tövbenin geri çevrilmediği rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan Ayınızı tebrik ederim.

Gül, sevgiyi anlatır; Peygamber Efendimiz (sav)’i anlayana gül koklatılır. Gül kokulu Ramazan ayınız mübarek olsun.

Dualı ve hadisli Ramazan Mesajları 2025: En güzel, anlamlı, farklı ve yeni Hoşgeldin Ramazan Mesajları ve sözleri - 6

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan! Allah’ım bizleri bu mübarek aya ulaştırdığın için hamdolsun. Kalplerimiz iman dolsun. Ramazan ayımız mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, kalplerin Allah’a yöneldiği bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan.

5. Kaseleriniz sıcak çorbalarla, kalpleriniz bu ayın rahmetiyle dolsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

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