Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz

Yoğun gündelik hayatın koşturmacası içinde bazen basit hijyen alışkanlıkları göz ardı edilebiliyor. Özellikle çoraplar, tek başına küçük bir detay gibi görünse de, yıkanmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz - 1

Leicester Üniversitesi’nden Dr. Freestone, çorapların bakteri yuvasına dönüşebileceği uyarısında bulunarak, doğru yıkama yöntemlerine dikkat çekti.

Yoğun gündelik hayatın koşturmacası içinde bazen basit hijyen alışkanlıkları göz ardı edilebiliyor. Özellikle çoraplar, tek başına küçük bir detay gibi görünse de, yıkanmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Leicester Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, çorapların ve ayakların, bakteri ve mantarların adeta "minyatür bir yağmur ormanı" olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu.

YAŞAM HABERLERİ

Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz - 2

SICAKLIK VE ENZİMLE TEMİZLİK ŞART

Daily Mail’e konuşan Dr. Freestone, çorapların en az 60°C sıcaklıkta ve enzim bazlı bir deterjanla yıkanması gerektiğini vurguladı. Bu sıcaklık, insan ayağında yaşamaya uyum sağlamış zararlı mikroorganizmaları yok etmek için gerekli. Çamaşır makinesi bu sıcaklığı sağlamıyorsa, buhar fonksiyonlu bir ütünün de etkili bir çözüm olduğunu söylüyor.

“Yüksek sıcaklık ve enzimler, bakteri ve mantarların çorap dokusundan temizlenmesini sağlar. Ütü ise çorabın derinliklerine kadar nüfuz ederek siğil virüsü ya da ayak mantarını yok edebilir,” diyor Freestone.


Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz - 3

AYAKLAR VÜCUDUN EN KİRLİ BÖLGESİ

Ayaklar gün boyu ayakkabı içinde kalmalarına rağmen vücudun en yoğun mikrobiyal bölgelerinden biri. Araştırmalar, her bir santimetrekare ayak derisinde 10 ila 100 milyon arasında mikrobiyal hücrenin yaşadığını gösteriyor. Bu durumun temel nedeni, ayakların sıcak, nemli ve karanlık bir ortamda bulunması.

Özellikle çoraplar, temas ettikleri zeminlerden toprak, evcil hayvan tüyü, toz ve su gibi maddeler yoluyla bakteri ve mantarları adeta sünger gibi emiyor. 12 saatlik kullanımda bile çorapların, tüm kıyafetler arasında en fazla mikrop barındıran parça olduğu tespit edildi.

BAKTERİLER GÖZLE GÖRÜLMEZ, ANCAK ETKİLERİ BÜYÜK

Dr. Freestone, çorapların üzerinde 1.000’e kadar farklı bakteri ve mantar türünün bulunabileceğini belirtiyor. Bu mikroorganizmalar arasında Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma ve Cryptococcus gibi potansiyel patojenler yer alıyor. Stafilokok bakterileri ciddi cilt enfeksiyonlarına, hatta kan zehirlenmesine kadar varan sağlık sorunlarına yol açabilirken; Aspergillus ise solunum yolu rahatsızlığına neden olan tehlikeli bir mantar.

Hastanelerde yapılan araştırmalar da, hastaların giydiği çorapların zemin mikroplarını yatağa taşıyabildiğini ve bu mikroplar arasında antibiyotik direnci gelişmiş bakterilerin de bulunduğunu ortaya koydu.

Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz - 4

SİĞİL VE AYAK MANTARI ÇORAPLARDAN BULAŞABİLİR

Dr. Freestone, yıkanmamış çorapların, insan papilloma virüsünün neden olduğu siğiller gibi oldukça bulaşıcı cilt hastalıklarını yayabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca çoraplarda yaşayabilen ayak mantarları da benzer şekilde başkalarına bulaşabilir.

“Çoraplarınızı her gün değiştirin ve mümkünse sıcak suda, antibakteriyel deterjanla yıkayın,” diyen Freestone, hijyenik olmayan çorapların hem kişisel sağlığı hem de toplumsal hijyen açısından ciddi risk oluşturduğunun altını çiziyor.

Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz - 5


Freestone, laboratuvar deneylerinde, 30-40°C gibi standart yıkama sıcaklıklarında çoraplardaki bazı zararlı bakterilerin canlı kaldığını gözlemlediklerini belirtti. Bu nedenle daha yüksek sıcaklıkta yıkama ya da ütüleme gibi ek önlemlerin alınması gerekiyor.

“Ben çoraplarımı yüksek sıcaklıkta yıkayıp, ardından sıcak ütüyle üzerinden geçiyorum. Ayaklarım kadar çoraplarım da tertemiz oluyor,” diyor Freestone, basit ama etkili bir hijyen rutini önererek sözlerini tamamladı.

DAHA FAZLA GÖSTER