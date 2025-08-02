Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz

AYAKLAR VÜCUDUN EN KİRLİ BÖLGESİ

Ayaklar gün boyu ayakkabı içinde kalmalarına rağmen vücudun en yoğun mikrobiyal bölgelerinden biri. Araştırmalar, her bir santimetrekare ayak derisinde 10 ila 100 milyon arasında mikrobiyal hücrenin yaşadığını gösteriyor. Bu durumun temel nedeni, ayakların sıcak, nemli ve karanlık bir ortamda bulunması.



Özellikle çoraplar, temas ettikleri zeminlerden toprak, evcil hayvan tüyü, toz ve su gibi maddeler yoluyla bakteri ve mantarları adeta sünger gibi emiyor. 12 saatlik kullanımda bile çorapların, tüm kıyafetler arasında en fazla mikrop barındıran parça olduğu tespit edildi.



BAKTERİLER GÖZLE GÖRÜLMEZ, ANCAK ETKİLERİ BÜYÜK



Dr. Freestone, çorapların üzerinde 1.000’e kadar farklı bakteri ve mantar türünün bulunabileceğini belirtiyor. Bu mikroorganizmalar arasında Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma ve Cryptococcus gibi potansiyel patojenler yer alıyor. Stafilokok bakterileri ciddi cilt enfeksiyonlarına, hatta kan zehirlenmesine kadar varan sağlık sorunlarına yol açabilirken; Aspergillus ise solunum yolu rahatsızlığına neden olan tehlikeli bir mantar.



Hastanelerde yapılan araştırmalar da, hastaların giydiği çorapların zemin mikroplarını yatağa taşıyabildiğini ve bu mikroplar arasında antibiyotik direnci gelişmiş bakterilerin de bulunduğunu ortaya koydu.



