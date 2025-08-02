Resmen bakteri yuvası: Çorapları yıllardır yanlış yıkıyormuşuz
Yoğun gündelik hayatın koşturmacası içinde bazen basit hijyen alışkanlıkları göz ardı edilebiliyor. Özellikle çoraplar, tek başına küçük bir detay gibi görünse de, yıkanmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.
Leicester Üniversitesi’nden Dr. Freestone, çorapların bakteri yuvasına dönüşebileceği uyarısında bulunarak, doğru yıkama yöntemlerine dikkat çekti.
Yoğun gündelik hayatın koşturmacası içinde bazen basit hijyen alışkanlıkları göz ardı edilebiliyor. Özellikle çoraplar, tek başına küçük bir detay gibi görünse de, yıkanmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Leicester Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, çorapların ve ayakların, bakteri ve mantarların adeta "minyatür bir yağmur ormanı" olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu.