Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı

Adıyaman'da, bölgenin en büyük mozaiklerinden biri olan Perre Antik Kent'teki 'Cennet Bahçesi' mozaiğinde iki ay süren restorasyon ve konservasyon işlemi tamamlanarak, turistlerin ziyaretine açıldı.

Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı - 1

Adıyaman'da Perre Antik Kent'teki 'Cennet Bahçesi' mozaiğinde restorasyon ve konservasyon işleminin yanında mozaikli alanın etrafında yapılan kazılar da devam ediyor. Yapılan kazılarda çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. Bugüne kadar 155 metrekare olduğu bilinen mozaiğin, aslında yaklaşık 300 metrekare olduğu tespit edildi.

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Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı - 2

Mozaikli alanın doğu kısmındaki apsis ve devamının bulunduğu alanda blok taşların kaldırılarak mozaiğin tahrip edildiği belirlendi.

Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı - 3

Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent'te, 'Cennet Bahçesi' isimli mozaiğin orta ana sahnesinde; asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyik, horoz, tavuk ve telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor.

Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı - 4

Roma dönemi yani milattan sonra 5. yüzyılla tarihlenen bin 500 yıllık 155 metrekarelik mozaiğin 30 metrekarelik alanı tahrip olduğu için 125 metrekaresi günümüze kadar ulaştı.

Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı - 5

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında kazılara 'Sonsuzluk Merdiveni' ve bazalikanın bulunduğu alanda başladık. Burada yaptığımız ölçümler sonucunda, yaklaşık 3-4 blok taşın kaldırılması sonucu doğuda olan mozaiğin apsis kısmının tahrip edildiğini gördük. Daha önce bu mozaiğin 155 metrekare olduğunu biliyorduk fakat bu kazılar sonucunda mozaiğin tam 300 metrekare tek parça şeklinde olduğu orijinalinde belli oldu.''

Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı - 6
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