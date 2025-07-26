Restore edilen 'Cennet Bahçesi' mozaiği ziyarete açıldı

Adıyaman'da Perre Antik Kent'teki 'Cennet Bahçesi' mozaiğinde restorasyon ve konservasyon işleminin yanında mozaikli alanın etrafında yapılan kazılar da devam ediyor. Yapılan kazılarda çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. Bugüne kadar 155 metrekare olduğu bilinen mozaiğin, aslında yaklaşık 300 metrekare olduğu tespit edildi.