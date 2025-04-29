Retro ne zaman başlıyor ve bitiyor? Retro ne demek? 2025 retro tarihleri
Retro, gezegenlerin gerilemesi olarak ifade edilir. Ancak gerileme veya geri gitme durumu tamamen yanılsamadır. Gerileme durumu Güneş ve gezegenlerin hareketleri ile alakalıdır. Ancak retronun insanlar ve günlük hayat üzerindeki etkilerine inanılır. Peki, bu yıl retro tarihleri ne zaman?
Güneş'in ve gezegenlerin harketlerinin ortaya çıkardığı retro dönemlerinde planlar yaparken, kararlar alırken düşünülmesi gerekir. Sorumluluklar alınması ve sorunları düzeltmekle de ilgilidir. Yeni başlangıçlara uygun olmayan retro dönemleri çeşitlidir. İşte, 2025 retro tarihleri...