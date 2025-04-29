Retro ne zaman başlıyor ve bitiyor? Retro ne demek? 2025 retro tarihleri

Retro, gezegenlerin gerilemesi olarak ifade edilir. Ancak gerileme veya geri gitme durumu tamamen yanılsamadır. Gerileme durumu Güneş ve gezegenlerin hareketleri ile alakalıdır. Ancak retronun insanlar ve günlük hayat üzerindeki etkilerine inanılır. Peki, bu yıl retro tarihleri ne zaman?

Retro ne zaman başlıyor ve bitiyor? Retro ne demek? 2025 retro tarihleri - 1

Güneş'in ve gezegenlerin harketlerinin ortaya çıkardığı retro dönemlerinde planlar yaparken, kararlar alırken düşünülmesi gerekir. Sorumluluklar alınması ve sorunları düzeltmekle de ilgilidir. Yeni başlangıçlara uygun olmayan retro dönemleri çeşitlidir. İşte, 2025 retro tarihleri...

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Retro ne zaman başlıyor ve bitiyor? Retro ne demek? 2025 retro tarihleri - 2

RETRO NE DEMEK?

Retrograde, geriye doğru giden, kötüleşen, bozulan anlamlarına gelir. Retro ise geri, arka, arkaya doğru anlamındadır. Adtrolojide ise geriye gitme anlamında kullanılır. Gezegenlerin geriye gitmesi, yavaşlaması gibi durumlar yanılsamadır.

Dünya ve diğer gezegenlerin Güneş çevresinde farklı hızlarda dönmesi ile ilgili bir durumdur.

Retro ne zaman başlıyor ve bitiyor? Retro ne demek? 2025 retro tarihleri - 3

RETRO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz aylarda bazı retrolar yaşandı ve bitti. Bunlar; 6 Aralık 2024-26 Şubat 2025 Mars Retrosu, 15 Mart - 7 Nisan Merkür Retrosu.

Merkür retroları yılda bir kaç kez yaşanır ve bu dönemde iletişimsel sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

Merkür Retrosu
18 Temmuz -11 Ağustos 2025
9 - 29 Kasım 2025

Venüs Retrosu
2 Mart -13 Nisan 2025

Plüton Retrosu
4 Mayıs -13 Ekim 2025

Neptün Retrosu
4 Temmuz - 10 Aralık 2025

Satürn Retrosu
13 Temmuz - 27 Kasım 2025

Uranüs Retrosu
1 Eylül 2024 – 30 Ocak 2025
6 Eylül 2025- 3 Şubat 2026

Jüpiter Retrosu
9 Ekim 2024 - 4 Şubat 2026
11 Kasım 2025 -10 Mart 2026

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