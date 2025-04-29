Retro ne zaman başlıyor ve bitiyor? Retro ne demek? 2025 retro tarihleri

RETRO NE DEMEK?

Retrograde, geriye doğru giden, kötüleşen, bozulan anlamlarına gelir. Retro ise geri, arka, arkaya doğru anlamındadır. Adtrolojide ise geriye gitme anlamında kullanılır. Gezegenlerin geriye gitmesi, yavaşlaması gibi durumlar yanılsamadır.



Dünya ve diğer gezegenlerin Güneş çevresinde farklı hızlarda dönmesi ile ilgili bir durumdur.