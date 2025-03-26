Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler? 2025 retro takvimi
Gerileme olarak ifade edilen retro, yılın belirli üç zamanında gerçekleşir. Merkür retrosu, kişilerin gündelik hayatları ve kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle retro döneminde karar alırken daha dikkatli ve sabırlı olunması gerektiği düşünülür. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek?
Astrolojik bir olay olan Merkür retrosu, gezegenlerin hareketleriyle alakalıdır. Yılın ilk retrosu mart ayında başladı ve nisan ayında sona erecek. Astrolojiyi takip edenler ise ''Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor?'' sorusuna yanıt arıyor.