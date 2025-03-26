Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler? 2025 retro takvimi

RETRO NEDİR?

Kelime anlamı olarak ''Latince geriye doğru anlamına gelen ön ektir." Geri gitmek anlamındaki retro, aslında Dünya ve diğer gezegenlerin hareketlerindeki yavaşlamayla alakalıdır. Dünya'dan bakıldığında Merkür'ün daha yavaş olması, geriye gidiyormuş algısını yaratır. Tam anlamıyla bu durum ''retrograde'' olarak ifade edilir. Retronun kişiler üzerinde etkili olduğu da söylenir.