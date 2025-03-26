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Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler? 2025 retro takvimi

Gerileme olarak ifade edilen retro, yılın belirli üç zamanında gerçekleşir. Merkür retrosu, kişilerin gündelik hayatları ve kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle retro döneminde karar alırken daha dikkatli ve sabırlı olunması gerektiği düşünülür. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler? 2025 retro takvimi - 1

Astrolojik bir olay olan Merkür retrosu, gezegenlerin hareketleriyle alakalıdır. Yılın ilk retrosu mart ayında başladı ve nisan ayında sona erecek. Astrolojiyi takip edenler ise ''Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor?'' sorusuna yanıt arıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler? 2025 retro takvimi - 2

RETRO NEDİR?

Kelime anlamı olarak ''Latince geriye doğru anlamına gelen ön ektir." Geri gitmek anlamındaki retro, aslında Dünya ve diğer gezegenlerin hareketlerindeki yavaşlamayla alakalıdır. Dünya'dan bakıldığında Merkür'ün daha yavaş olması, geriye gidiyormuş algısını yaratır. Tam anlamıyla bu durum ''retrograde'' olarak ifade edilir. Retronun kişiler üzerinde etkili olduğu da söylenir.

Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler? 2025 retro takvimi - 3

RETRO NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılın ilk Merkür retrosu 15 Mart günü başlamıştı. Gündelik hayatları, kararları etkileyen retro, 7 Nisan günü son buluyor. İlk retro, koç burcunda başladı ve balık burcunda sona erecek.

Merkür retrosunun etkisiyle; sezgisel farkındalık, geçmişe dönüş, yanlış anlaşılmalar, geride kalanların yeniden gündeme gelmesi, yarım kalmışlıklar, teknolojik sorunlar yaşanabilir.

Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler? 2025 retro takvimi - 4

2025 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ 

Yılın ikinci Merkür gerilemesi 17 Temmuz - 10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Son retro da 9 Kasım - 29 Kasım arasında yaşanacak.

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