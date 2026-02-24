"Revenge of the Nerds" filminin yıldızı Robert Carradine hayatını kaybetti
24.02.2026 08:59
NTV - Haber Merkezi
"Revenge of the Nerds" ve "Lizzie McGuire" gibi yapımlarla tanınan Robert Carradine 71 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, ünlü oyuncunun ölüm sebebini açıkladı.
"Revenge of the Nerds" serisinin yıldızlarından Robert Carradine, yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu. 71 yaşında hayata veda eden Carradine'in ailesi ölüm sebebini de açıkladı.
"ÇEVRESİNDEKİLER İÇİN IŞIK KAYNAĞIYDI"
Ünlü oyuncunun 20 yıldır bipolar bozuklukla mücadele ettiği ve sonunda intihar ettiği açıklandı. Robert Carradine'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Sevgili babamız, dedemiz, amcamız ve kardeşimiz Robert Carradine'in vefatını derin bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Dünyanın bu kadar karanlık olabileceği bir ortamda, o her zaman çevresindekiler için bir ışık kaynağıydı. Bu güzel ruhun kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.”
Carradine'in yaklaşık yirmi yıldır bipolar bozuklukla verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini söyleyen ailesi, "Umarız onun yolculuğu, akıl hastalığına ilişkin önyargıların ortadan kaldırılmasına ışık tutar ve bu konuda farkındalık yaratmaya teşvik eder" dedi.
Ünlü oyuncunun ailesi yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini de rica etti.
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?
Bipolar bozukluk (eski ismiyle manik depresif hastalık); taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin olduğu, duygusal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların olağan ruh hallerine döndükleri fakat dalgalanmaların yaşam boyu görülebildiği bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanıyor.
ANNE VE BABASI DA OYUNCUYDU
1954'te Los Angeles'ta dünyaya gelen Robert Carradine'in anne ve babası da oyuncu John Carradine ve Sonia Sorel'di. David Carradine, Keith Carradine ve Christopher Carradine'in kardeşidir.
Çocuk oyuncu olarak beyaz perdeye adım atan Carradine, ilk sinema filmi deneyimini 1972'de John Wayne ile birlikte rol aldığı "The Cowboys" ile yaşadı.
Ardından "Coming Home" ve Martin Scorsese imzalı "Mean Street" filmlerinde boy gösteren oyuncu, şöhreti "Revenge of the Nerds" filmiyle elde etti. Sonraki yıllarda ise "Lizzie McGuire" dizisindeki baba rolüyle yeni bir hayran kitlesi kazandı.
Kariyeri boyunca birçok projede rol alan Robert Carradin'in Ever,Marika ve Ian adında üç çocuğu bulunuyor.