1 Reynmen ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela ile YouTube rekoru kırdı.



smiyle tanınan sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela ile YouTube rekoru kırdı.

2 Derdim Olsun şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen'in yeni şarkısı Ela da ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırdı





3 Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” demişti.





4 Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen'e geçti. Yusuf Aktaş, kırılan rekor üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine teşekkür etti.

5 Reynmen'in Ela'yı duyurduğu Instagram paylaşımı bile Instagram'da ilk 24 saat dolmadın 3.2 milyondan fazla görüntülenme elde etti.





6 REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ



Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak



Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela



Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum



Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul

Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz

Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum



Alsam bi dal yine dudaklarından

Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından



Yalan söyleme gözlerime bak

Gözlerime bak ,gözlerime bak



Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak



Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela



İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

7 Peki, Yusuf Aktaş (Reynmen) kimdir? Reynmen kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detayları ile Reynmen (Yusuf Aktaş)...



REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?



Yusuf Aktaş sosyal medyada Reynmen takma adı ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

8 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya geldi. Bir kardeşi ve bir ablası var. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe.





9 İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na nakil oldu ve eğitimini orada tamamladı.

10 Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitimine devam etti. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yaptı son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamladı.





11 Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürüyor. Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde üniversite eğitimine devam ediyor.

12 Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başardı. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından büyük beğeni ile izleniyor.





13 Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de kurduğu diyologlarla tanınıyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile internet dünyasında ciddi bir mesafe katetti. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya geldi.

14 Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüştü. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etti. Reynmen Derdim Olsun şarkısıyla "İlk gün izlenme rakamı" rekoru kırmıştı. Klip 6 milyon izlenmeyi geçmişti.



