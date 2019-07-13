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Reynmen, Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı (Yusuf Aktaş kimdir?)

Reynmen takma adını kullanan YouTuber Yusuf Aktaş, kanalında yayınladığı yeni şarkısı Ela ile rekor kırdı. Reynmen yeni şarkısı; ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırdı. Peki, Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir? Reynmen kaç yaşında ve nereli? İşte Reynmen hakkında merak edilenler...

  • 1

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Reynmen ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela ile YouTube rekoru kırdı.

  • 2

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Derdim Olsun şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen'in yeni şarkısı Ela da ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatten kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırdı

  • 3

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” demişti.

  • 4

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen'e geçti. Yusuf Aktaş, kırılan rekor üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine teşekkür etti.
  • 5

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Reynmen'in Ela'yı duyurduğu Instagram paylaşımı bile Instagram'da ilk 24 saat dolmadın 3.2 milyondan fazla görüntülenme elde etti. 

  • 6

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ

    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Döner başım yine gözlerin ela
    Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

    Yardım et yardım et yardım et yardım et..
    Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...
    İnan senden geçemiyorum
    Yine sarhoş oldum geceliyorum
    Aklımda sorular çözemiyorum
    Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

    Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul
    Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş
    Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz
    Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum

    Alsam bi dal yine dudaklarından
    Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da
    Buruk bir şarkısın kulaklarımda
    Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

    Yalan söyleme gözlerime bak
    Gözlerime bak ,gözlerime bak

    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Döner başım yine gözlerin ela
    Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

    İnan senden geçemiyorum
    Yine sarhoş oldum geceliyorum
    Aklımda sorular çözemiyorum
    Gündüz mü gece mi bu göremiyorum
  • 7

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Peki, Yusuf Aktaş (Reynmen) kimdir? Reynmen kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detayları ile Reynmen (Yusuf Aktaş)...

    REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?

    Yusuf Aktaş sosyal medyada Reynmen takma adı ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.
  • 8

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya geldi. Bir kardeşi ve bir ablası var. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe.

  • 9

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na nakil oldu ve eğitimini orada tamamladı.
  • 10

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitimine devam etti. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yaptı son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamladı.

  • 11

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürüyor. Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde üniversite eğitimine devam ediyor.
  • 12

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başardı. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından büyük beğeni ile izleniyor.

  • 13

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de kurduğu diyologlarla tanınıyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile internet dünyasında ciddi bir mesafe katetti. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya geldi.
  • 14

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüştü. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etti. Reynmen Derdim Olsun şarkısıyla "İlk gün izlenme rakamı" rekoru kırmıştı. Klip 6 milyon izlenmeyi geçmişti.

  • 15

    Reynmen, Yusuf Aktaş, Yusuf Aktaş kimdir, Reynmen kimdir
    Son olarak Reynmen yeni şarkısı ‘Ela’yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı. Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım” demişti.
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