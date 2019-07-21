Reynmen Ela şarkısından ne kadar para kazandı?

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REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ



Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak



Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela



Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum



Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul

Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz

Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum



Alsam bi dal yine dudaklarından

Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından



Yalan söyleme gözlerime bak

Gözlerime bak ,gözlerime bak



Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak



Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela



İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum