Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah yemekte

Kısa bir süre önce birlikteliğe başlayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve fonemen Reynmen birlikte yemekte görüntülendi. Doğu Demirkol ile birlikteliğinin ardından Farah Zeynep Abdullah, gönlünü fenomen Reynmen'e kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları bilinen Abdullah ile Reynmen aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; 30 yaşındaki Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, bir mekanda baş başa bir akşam geçirdi. Daha önce ünlü oyuncu ile 25 yaşındaki Reynmen, gittikleri parkta baş başa objektife yansımış ve birliktelikleri belgelenmişti.