Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah yemekte

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Abdullah ile Reynmen aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; 30 yaşındaki Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, bir mekanda baş başa bir akşam geçirdi.





