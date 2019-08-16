Reynmen ilk konserine çıkıyor (40 bin TL'ye loca)

Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla rekor kıran Reynmen ilk konserini Çeşme'de verecek. Reynmen'in loca bilet fiyatları 40 bin liradan satıldı.
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Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla YouTube'da rekorlara imza atan Reynmen konser ve albüm kararı sonrası sahneye çıkmaya başlıyor.
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Çeşme'de hayranlarıyla buluşacak olan Reynmen, 16 Ağustos cuma (Bu akşam) gecesi sahneye çıkacak.
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Biletleri tükenen Reynmen'in loca fiyatları ise 40 bin liradan satıldı.
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İki saat boyunca sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Reynmen özel bir repertuvar hazırladı.
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Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz günlerde bir albüm çıkaracağını ve konser vermeye başlayacağını açıklamıştı.
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Instagram'da 6.1 milyon takipçisi bulunan Reynmen geçtiğimiz günlerde çıkardığı Ela şarkısıyla kısa sürede 12 milyon 479 binden fazla izlenerek YouTube Türkiye rekorunu kırmıştı. Bazı ünlü isimler Reynmen'e destek olurken, bazı isimler de bu rakamları sahte bularak Reynmen'i eleştirmişti.