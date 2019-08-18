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Reynmen'den 40 bin liralık playback

Şarkılarıyla YouTube'da rekor kıran Reynmen, ilk konserini Çeşme'de verdi. Loca fiyatlarının 15 ile 40 bin TL arasında değiştiği konserde playback yapan ünlü fenomen sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

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    Sosyal medya fenomeni Reynmen, ilk konserini Çeşme'de verdi.
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    Sahnede yaklaşık 45 dakika kalan Reynmen 8 şarkı performansı yaptı.


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    Locaların 15 ile 40 bin lira arasında değiştiği konseri yaklaşık bin kişi izledi.


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    Rekor kıran Ela şarkısıyla başlayıp Derdim Olsun ile devam eden Reynmen şarkıları canlı okumak yerine playback yapınca eleştiri oklarının hedefine haline geldi.


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    Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; ünlü fenomen sahnede, "Kalbini kırdığım biri varsa özür dilerim. Ama artık beni bir salın, karışmayın" dedi.
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