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Reynmen'den A Milli Basketbol Takımı için şarkı

Son dönemde çıkardığı parçalarla rekor kıran Reynmen, A Milli Basketbol Takımı içn El Ele isimli bir şarkı yaptı. Reynmen, "Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.

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    Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde A Milli Basketbol Takımı için şarkı ve klip hazırladı.


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    A Milli Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru Petlas desteğiyle çekilen klip YouTube'da 1 günde 2.6 milyon izlendi.

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    El Ele isimli şarkının müziğinde Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor.

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    Açıklama yapan Reynmen, "Kim derdi ki milli takıma marş yapıcaksın? Vay be! Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.
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    EL ELE İSİMLİ ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

    "Dağları taşları izbe yamaçları

    En sert kışları aştık geldik

    Yerlere göklere puslu denizlere

    Sığmadık engine taştık geldik

    Dertleri aşkları nice gözyaşları

    Hepsini geride bıraktık geldik

    Kırmızı akları onca savaşları

    Hepsini tarihe yazdık geldik

    Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye

    Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye."
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