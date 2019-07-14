Reynmen'in Ela şarkısının ilk gün rakamı belli oldu (Aleyna Tilki'den gönderme)

Ünlü fenomen Reynmen'in "İlk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” dediği yeni şarkısı Ela, YouTube'da 24 saatte 18 milyon kez tıklanarak rekora imza attı.
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Reynmen adıyla bilinen gerçek adı Yusuf Aktaş olan ünlü fenomen Derdim Olsun'un ardından kanalında yayınladığı yeni şarkısı Ela ile de rekor kırdı.
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"İlk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” diyen Reynmen'in Ela şarkısının 1. gün rakamı 18 milyon oldu.
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Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' Reynmen'e Aleyna Tilki'den gönderme de geldi.
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Son şarkısı “Nasılsın Aşkta” ile ilk rekoru kendisinin kırdığını hatırlatan Aleyna Tilki, “Çomar Show” tweeti atarak Reynmen’i ti’ye aldı.
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İlk şarkısı Derdim Olsun toplamda 225 milyon kez tıklanan Reynmen'in Instagram'da 5.5 milyon takipçisi, YouTube'da ise 4.5 milyon abonesi bulunuyor.