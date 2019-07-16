Reynmen’in Ela şarkısının klibi çalıntı mı?

Reynmen’in yeni şarkısı Ela'ya çektiği klibin şarkıcı Aynur Aydın'ın Yenildim Daima parçasının klibiyle benzer olduğu öne sürüldü.
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Reynmen’in rekor kıran yeni şarkısı Ela'nın klibi hakkında 'çalıntı' iddiası ortaya atıldı.
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Reynmen’in ikinci single’ı Ela adlı şarkısına çektiği kliple, Aynur Aydın’ın Yenildim Daima şarkısına çektiği klipte benzer sahnelerinin olduğu iddia edildi.
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Aydın’ın 2012 yılında yayınlanan Yenildim Daima şarkısının klibiyle ile benzer sahnelerin olması sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
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Reynmen'in "İlk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” dediği yeni şarkısı Ela, ilk gün 18 milyon şuana kadar toplamda ise 33 milyon kez tıklanarak rekora imza attı.