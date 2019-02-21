Reynmen'in rekor kıran şarkısı YouTube'dan silindi
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in çıkardığı ve YouTube'da 120 milyonu aşan şarkı silindi. Bazı kullanıcılar şarkının YouTube tarafından kaldırıldığını iddia ederken Reynmen, "Şarkıyı ben kaldırdım" dedi.
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25 Ocak'ta çıkan Derdim Olsun adlı şarkısı ile rekor kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 200 milyon izlenen klibi YouTube'dan silindi.
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Reynmen şarkısını YouTube'dan kendi kararıyla kaldırdığını şu sözlerle açıkladı: "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum!"
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"Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!"
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Klibinin bir kısa filmden çalıntı olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Reynmen klipteki bazı sahnelerde esinlenme olduğunu söylemişti.
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Son günlerde YouTube'deki tıklanmanın da sahte olduğu öne sürülmüş Reynmen ise iddiaları yalanlamıştı.
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Bu gelişmelerin ardından şarkı yeniden YouTube'da erişime açıldı.