NTV

Reynmen'in rekor kıran şarkısı YouTube'dan silindi

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in çıkardığı ve YouTube'da 120 milyonu aşan şarkı silindi. Bazı kullanıcılar şarkının YouTube tarafından kaldırıldığını iddia ederken Reynmen, "Şarkıyı ben kaldırdım" dedi.

  • 1

    25 Ocak'ta çıkan Derdim Olsun adlı şarkısı ile rekor kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın 200 milyon izlenen klibi YouTube'dan silindi.


  • 2

    Reynmen şarkısını YouTube'dan kendi kararıyla kaldırdığını şu sözlerle açıkladı: "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum!"


  • 3

    "Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!"


  • 4

    Klibinin bir kısa filmden çalıntı olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Reynmen klipteki bazı sahnelerde esinlenme olduğunu söylemişti.


  • 5

    Son günlerde YouTube'deki tıklanmanın da sahte olduğu öne sürülmüş Reynmen ise iddiaları yalanlamıştı.
  • 6

    Bu gelişmelerin ardından şarkı yeniden YouTube'da erişime açıldı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin