Ricardo Quaresma imajını değiştirdi (Ünlülerin ilham veren bıyık modelleri)

1 Ricardo Quaresma

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, İstinyePark'a gitti. Geçtiğimiz gün yeni imajını Instagram'dan paylaşmasına rağmen bıyıklı ve gözlüklü imajıyla dikkat çeken ünlü futbolcu, gazetecilere "Bıyıklarım yakışmış mı?" diye sordu. 35 yaşındaki ünlü futbolcunun yeni görüntüsü, çevredekileri hayli şaşırttı...

2 Quaresma'nın Instagram paylaşımı

3 Kit Harington

4 Tom Hardy / Bronson (2008)

5 Jude Law / Sherlock Holmes (2009)





6 Kenneth Branagh / Murder on the Orient Express (2017)





7 Josh Brolin / İhtiyarlara yer yok

8 Daniel Day-Lewis in Gangs of New York (2002)

9 Michael Cudlitz / The Walking Dead (2010)

10 Ryan Gosling / The Nice Guys (2016)

11 Nicolas Cage in Raising Arizona (1987)





12 Hulk Hogan / Suburban Commando (1991)

13 Charlton Heston

14 Denzel Washington / Philadelphia (1993)

15 Martin Freeman / Sherlock (2010)

16 Donald Sutherland/ The First Great Train Robbery (1978)

17 David Arquette / Scream 4 (2011)

18 Dennis Hopper / Easy Rider (1969)

19 Milo Ventimiglia / This Is Us (2016)





20 Robert Redford / Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)







21 Aaron Ruell / Napoleon Dynamite (2004)

22 Mel Gibson ve Danny Glover / Lethal Weapon (1987)







23 Gene Wilder / Young Frankenstein (1974)





24 Danny Trejo / Machete (2010)

25 Clark Gable / Gone with the Wind (1939)

26 Richard Gere ve Bob Hoskins in The Honorary Consul (1983)

27 Stillwater

28 Burt Reynolds

29 Steve Martin ve John Candy in Planes, Trains & Automobiles (1987)





30 George Harrison / Magical Mystery Tour (1967)

31 John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr / Magical Mystery Tour (1967)







32 Raul Julia / Addams Family Values (1993)





33 Billy Dee Williams / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

34 Christopher Guest and Paul Benedict in Waiting for Guffman (1996)

35 Freddie Mercury

36 Jim O'Heir, Nick Offerman ve Amy Poehler / Parks and Recreation (2009)

37 Jason Lee / My Name Is Earl (2005)

38 Ben Stiller / Dodgeball: A True Underdog Story (2004)

39 John Waters

40 Sam Elliott / Sibling Rivalry (1990)

41 Courtney B. Vance / American Crime Story (2016)

42 Joaquin Phoenix / Her (2013)

43 Peter Sellers

44 Jack Nicholson

45 Guy Williams / Zorro (1957)

46 Tom Selleck

47 Salvador Dali

48 Sean Connery / The Offence (1973)

49 Charles Chaplin