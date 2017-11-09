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Ricardo Quaresma imajını değiştirdi (Ünlülerin ilham veren bıyık modelleri)

ntv.com.tr

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma yeni imajıyla gündemde. Portekizli futbolcunun bıyık bırakması akıllara bıyık modelleri ile milyonlara ilham veren ve bir döneme damga vuran ünlü isimleri getirdi...

  • 1

    Ricardo Quaresma


    Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, İstinyePark'a gitti. Geçtiğimiz gün yeni imajını Instagram'dan paylaşmasına rağmen bıyıklı ve gözlüklü imajıyla dikkat çeken ünlü futbolcu, gazetecilere "Bıyıklarım yakışmış mı?" diye sordu. 35 yaşındaki ünlü futbolcunun yeni görüntüsü, çevredekileri hayli şaşırttı...

  • 2

    Quaresma'nın Instagram paylaşımı

  • 3

    Kit Harington

  • 4

    Tom Hardy / Bronson (2008)
  • 5

    Jude Law / Sherlock Holmes (2009)

  • 6

    Kenneth Branagh / Murder on the Orient Express (2017)

  • 7

    Josh Brolin / İhtiyarlara yer yok
  • 8

    Daniel Day-Lewis in Gangs of New York (2002)

  • 9

    Michael Cudlitz / The Walking Dead (2010)
  • 10

    Ryan Gosling / The Nice Guys (2016)
  • 11

    Nicolas Cage in Raising Arizona (1987)

  • 12

    Hulk Hogan / Suburban Commando (1991)
  • 13

    Charlton Heston
  • 14

    Denzel Washington / Philadelphia (1993)
  • 15

    Martin Freeman / Sherlock (2010)
  • 16

    Donald Sutherland/ The First Great Train Robbery (1978)
  • 17

    David Arquette / Scream 4 (2011)
  • 18

    Dennis Hopper / Easy Rider (1969)
  • 19

    Milo Ventimiglia / This Is Us (2016)

  • 20

    Robert Redford / Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)


  • 21

    Aaron Ruell / Napoleon Dynamite (2004)
  • 22

    Mel Gibson ve Danny Glover / Lethal Weapon (1987)


  • 23

    Gene Wilder / Young Frankenstein (1974)

  • 24

    Danny Trejo / Machete (2010)
  • 25

    Clark Gable / Gone with the Wind (1939)
  • 26

    Richard Gere ve Bob Hoskins in The Honorary Consul (1983)
  • 27

    Stillwater
  • 28

    Burt Reynolds
  • 29

    Steve Martin ve John Candy in Planes, Trains & Automobiles (1987)

  • 30

    George Harrison / Magical Mystery Tour (1967)
  • 31

    John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr / Magical Mystery Tour (1967)


  • 32

    Raul Julia / Addams Family Values (1993)

  • 33

    Billy Dee Williams / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
  • 34

    Christopher Guest and Paul Benedict in Waiting for Guffman (1996)
  • 35

    Freddie Mercury
  • 36

    Jim O'Heir, Nick Offerman ve Amy Poehler / Parks and Recreation (2009)
  • 37

    Jason Lee / My Name Is Earl (2005)
  • 38

    Ben Stiller / Dodgeball: A True Underdog Story (2004)
  • 39

    John Waters
  • 40

    Sam Elliott / Sibling Rivalry (1990)
  • 41

    Courtney B. Vance / American Crime Story (2016)
  • 42

    Joaquin Phoenix / Her (2013)
  • 43

    Peter Sellers
  • 44

    Jack Nicholson
  • 45

    Guy Williams / Zorro (1957)
  • 46

    Tom Selleck
  • 47

    Salvador Dali
  • 48

    Sean Connery / The Offence (1973)
  • 49

    Charles Chaplin
  • 50

    Christopher Reeve
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