Ricardo Quaresma imajını değiştirdi (Ünlülerin ilham veren bıyık modelleri)
ntv.com.tr
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma yeni imajıyla gündemde. Portekizli futbolcunun bıyık bırakması akıllara bıyık modelleri ile milyonlara ilham veren ve bir döneme damga vuran ünlü isimleri getirdi...
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Ricardo Quaresma
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, İstinyePark'a gitti. Geçtiğimiz gün yeni imajını Instagram'dan paylaşmasına rağmen bıyıklı ve gözlüklü imajıyla dikkat çeken ünlü futbolcu, gazetecilere "Bıyıklarım yakışmış mı?" diye sordu. 35 yaşındaki ünlü futbolcunun yeni görüntüsü, çevredekileri hayli şaşırttı...
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Quaresma'nın Instagram paylaşımı
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Kit Harington
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4Tom Hardy / Bronson (2008)
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5Jude Law / Sherlock Holmes (2009)
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6Kenneth Branagh / Murder on the Orient Express (2017)
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7Josh Brolin / İhtiyarlara yer yok
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Daniel Day-Lewis in Gangs of New York (2002)
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9Michael Cudlitz / The Walking Dead (2010)
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10Ryan Gosling / The Nice Guys (2016)
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11Nicolas Cage in Raising Arizona (1987)
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12Hulk Hogan / Suburban Commando (1991)
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13Charlton Heston
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14Denzel Washington / Philadelphia (1993)
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15Martin Freeman / Sherlock (2010)
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16Donald Sutherland/ The First Great Train Robbery (1978)
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17David Arquette / Scream 4 (2011)
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18Dennis Hopper / Easy Rider (1969)
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19Milo Ventimiglia / This Is Us (2016)
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20Robert Redford / Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
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21Aaron Ruell / Napoleon Dynamite (2004)
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22Mel Gibson ve Danny Glover / Lethal Weapon (1987)
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23Gene Wilder / Young Frankenstein (1974)
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24Danny Trejo / Machete (2010)
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25Clark Gable / Gone with the Wind (1939)
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26Richard Gere ve Bob Hoskins in The Honorary Consul (1983)
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27Stillwater
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28Burt Reynolds
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29Steve Martin ve John Candy in Planes, Trains & Automobiles (1987)
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30George Harrison / Magical Mystery Tour (1967)
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31John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr / Magical Mystery Tour (1967)
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32Raul Julia / Addams Family Values (1993)
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33Billy Dee Williams / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
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34Christopher Guest and Paul Benedict in Waiting for Guffman (1996)
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35Freddie Mercury
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36Jim O'Heir, Nick Offerman ve Amy Poehler / Parks and Recreation (2009)
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37Jason Lee / My Name Is Earl (2005)
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38Ben Stiller / Dodgeball: A True Underdog Story (2004)
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39John Waters
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40Sam Elliott / Sibling Rivalry (1990)
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41Courtney B. Vance / American Crime Story (2016)
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42Joaquin Phoenix / Her (2013)
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43Peter Sellers
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44Jack Nicholson
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45Guy Williams / Zorro (1957)
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46Tom Selleck
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47Salvador Dali
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48Sean Connery / The Offence (1973)
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49Charles Chaplin
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50Christopher Reeve