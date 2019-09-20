Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili
Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma, önceki gün gittiği AVM’de ilginç stili ve dev logolu kıyafetiyle ilgi odağı oldu.
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Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece oyun stiliyle değil, giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı tarzıyla her gittiği ortamda dikkat çeken Quaresma, kuralı yine bozmadı. Eşiyle birlikte gittiği Zorlu'da üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla (5 bin 700 TL) ayağında ise kırmızı Balenciaga (4 bin 500 TL) ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı.
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Erkek modasını yakından takip eden ünlü futbolcunun en sevdiği şey kat kat (Layering) giyinmek. Ricardo Quaresma bu trendi fotoğraftaki gibi üst üste giydiği tişörtlerle ve gömleklerle hayata geçiriyor.
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35 yaşındaki futbolcu renkli giyinmekten çekinmiyor.
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Quaresma’nın pembe takım elbisesi çok konuşulmuştu.
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Bir tekstil markası ünlü futbolcuya “İlkbahar-yaz koleksiyonumuzu hazırlar mısınız?” diye teklif götürmüş.
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6Ricardo Quaresma'nın renkli stilinden bir örnek daha.