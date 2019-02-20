Richard E. Grant: Oscar'a konuşma hazırlamak aptalca olurdu
91. Oscar adaylarında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak aday olan Richard E. Grant, "Oscar için bir konuşma hazırladınız mı?" sorusuna "Kesinlikle hazırlamadım. Bu çok aptalca olurdu" diye yanıt verdi.
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Can You Ever Forgive Me? filmiyle 91. Oscar adaylarında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak aday gmsterilen Richard E. Grant, Oscar hakkında konuştu.
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Oscar Ödülü'nün sahibi olabileceği düşünülen Grant'e bunun için bir konuşma hazırlayıp hazırlamadığı soruldu. Bu soruya yanıt olarak Grant "Kesinlikle hazırlamadım. Bu çok aptalca olurdu" dedi.
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Aday olduğu kategorideki ödülü ise Green Book filminin yıldız ismi Mahershala Ali'nin kazanacağını düşündüğünü belirtti.
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Grant, şimdiden Golden Globe ve BAFTA ödülünün sahibi olan Ali'nin kazandığı dört ödül için birbirinden tamamen farklı konuşmalar planladığını ve bu nedenle ödülü onun alması gerektiğini vurguladı.
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Biyografik dram türündeki Can You Ever Forgive Me? filminde Richard E. Grant başrolü Melissa McCarthy ile birlikte paylaşıyor.
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Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece düzenlenecek olan bir törenle sahiplerini bulacak.