Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor

Özel Bir Kadın filmiyle hafızalara kazınan ünlü aktör Richard Gere, 20 yıllık lüks mülkünü 28 milyon dolara satışa çıkardı. (Fotoğraflar: Backgrid UK)

Haberler - ntv.com.tr 23.01.2022 - 11:10

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 1

Özel Bir Kadın (Pretty Woman) filmiyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Richard Gere, 2018’de üçüncü eşiyle evlendi. İspanyol yayıncı ve aktivist olan eşi Alejandra Silva, Real Madrid’in eski başkan yardımcısı olan iş insanı Ignacio Silva’nın kızı

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 2

Gere ve Silva’nın önceki evliliklerinden birer çocukları bulunuyor. Gere’ın ikinci eşinden olan oğlu Carey Lowell şimdi 21 yaşında. Gere ve Silva’nın ise ilk çocukları 2019’da, ikincisi ise 2020’de dünyaya geldi.

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 3

72 yaşındaki Gere, şimdi ailesiyle birlikte yaşadığı 20 yıllık mülkünü satışa çıkardı. New York’ta 20 hektarlık alana yayılan lüks evini 28 milyon dolara satıyor.

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 4

Üç katlı evin toplam 19 odasının 8’i yatak odası. Evde 9 banyo ve bir de ebeveyn banyosu bulunuyor.

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 5

Etrafı çimenlikle çevrili bir havuzu olan evin bir futbol sahası bile var.

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 6

İşte Gere'ın bir servet değerindeki evinin fotoğrafları...

Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 7
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 8
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 9
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 10
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 11
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 12
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 13
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 14
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 15
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 16
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 17
Richard Gere 20 hektarlık arazide yer alan lüks evini 28 milyon dolara satıyor - 18

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