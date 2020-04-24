Richard Gere 71 yaşında üçüncü kez baba oldu

ntv.com.tr 24.04.2020 - 06:44 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 06:47
Hello dergisinin haberine göre ünlü Amerikalı aktör Richard Gere’ın 37 yaşındaki eşi Alejandra Silva’nın ikinci, 71 yaşındaki aktörün ise üçüncü çocuğu dünyaya geldi.
Aktörün önceki eşi Carey Lowell’den dünyaya gelen ilk çocuğu Homer James Jigme 20 yaşında.
Gere’ın İspanyol eşinin de önceki evliliğinden yedi yaşında Albert Friedland adında bir oğlu bulunuyor.
Çift, birlikte ikinci çocuklarını beklediklerini geçen kasım ayında duyurmuştu. İkilinin ilk çocuğu Alexander Şubat 2018’de dünyaya gelmişti.
Çift Nisan 2018’de New York’ta evlenmişti.