Richard Gere 71 yaşında üçüncü kez baba oldu

Hello dergisinin haberine göre ünlü Amerikalı aktör Richard Gere’ın 37 yaşındaki eşi Alejandra Silva’nın ikinci, 71 yaşındaki aktörün ise üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

Gere’ın İspanyol eşinin de önceki evliliğinden yedi yaşında Albert Friedland adında bir oğlu bulunuyor.

Richard Gere, düğün sonrası verdiği bir röportajda, “Ben evrendeki em mutlu erkeğim. Nasıl olmayayım! İnanlara yardım eden güzel, duyarlı, komik bir kadınla ve harika bir anneyle evliyim” demişti.