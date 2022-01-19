Ricky Gervais neden Oscar’ı sunamayacağını açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 11:20
Mart ayında düzenlenecek 2022 Oscar Ödülleri töreninin, üç yılın ardından yine eskisi gibi sunucuyla yapılacağı açıklandıktan sonra, kimin sunucu olacağı konuşulmaya başlandı. Örümcek Adam’ın yıldızı Tom Holland’ın adı, tahminlerde öne çıksa da tecrübeli aktör, komedyen ve yönetmen Ricky Gervais’ın adından söz edenler de var.
60 yaşındaki İngiliz komedyen, 2010, 2011, 2012, 2016 ve 2020 yıllarında Altın Küre Ödülleri’ni sundu. Sivri diliyle öne çıkan Gervais, en son Altın Küre Ödülleri töreninde, ödül alacak yıldızlara hitaben “Ödüllerinizi alın ve defolun” sözleriyle akıllarda kalmıştı.
Başrolde yer aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği After Life dizisinin üçüncü sezonuyla, dijital platform üzerinden seyirci karşısına çıkan Gervais, NBC’de yayınlanan Today with Hoda & Jenna adlı talk show programında, kendisinin Oscar Ödülleri’ni sunmasının riskli olacağını söyledi. Keskin esprileri ve sansürsüz eleştirileriyle ünlü Gervais, kendisine böyle bir şans verilirse de yine “filtresiz bir şekilde Oscar’a damgasını vuracağını” belirtti.
“Onlar bana asla istediğimi yaptırmazlar. Bu nedenle Altın Küre beni seçiyor” diyen Gervais, Altın Küre Ödülleri’ni veren Hollywood Yabancı Basın Birliği’ni överken, “Bana kendi esprilerimi istediğim gibi yazabileceğini söylediler. Hiç provasız. Oscar bunu asla yapmazdı. Oscar bunu söylese yaparım, ama asla olmaz” diye konuştu. Gervais, “İşimin yarısı iptal edilir” diye de ekledi.
2020 Altın Küre Ödülleri’ne Rick Gervais’ın Hollywood’a verdiği ikiyüzlülük ayarı damga vurmuştu.
ABD-İran’ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya’da süren çevre felaketinin gölgesindeki törene siyasi ve toplumsal mesajların damga vurması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais’ın törenin başında yaptığı konuşması sonrası gecenin seyri değişmişti. Gervais şu hicivleri yapmıştı:
“Hepiniz duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama (Çin’de merdiven altı üretim yapan) Apple, Amazon ve Disney ile çalışıyorsunuz. DEAŞ dijital platform kursa, ilk iş menajerinizi arardınız, değil mi? Ödül alırsanız sakın bu sahneyi politik mesaj vermek için kullanmayın. İnsanlara öğüt verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyadan bihabersiniz. Greta Thunberg kadar tahsiliniz yok. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin, defolup gidin.”
Gervais, törenin açılış konuşmasında hapishanede kendini öldüren Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein şakasıyla da hafızalarda yer edinmişti. Gervais, şöyle konuşmuştu:
“Bu töreni izleyeceğinize After Life dizisinin birinci sezonunu izleyebilirdiniz. Karısı kanserden ölmek üzere olduğu için kendini öldürmek isteyen bir adamın hikayesi. Yine de bundan daha eğlenceli. Spoiler vereyim, ikinci sezon yolda. Yani sonunda kendini öldürmemiş, Jeffrey Epstein gibi. Susun, arkadaşınız olduğunu biliyorum, ama umrumda değil.”