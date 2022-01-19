Ricky Gervais neden Oscar’ı sunamayacağını açıkladı

Mart ayında düzenlenecek 2022 Oscar Ödülleri töreninin, üç yılın ardından yine eskisi gibi sunucuyla yapılacağı açıklandıktan sonra, kimin sunucu olacağı konuşulmaya başlandı. Örümcek Adam’ın yıldızı Tom Holland’ın adı, tahminlerde öne çıksa da tecrübeli aktör, komedyen ve yönetmen Ricky Gervais’ın adından söz edenler de var.

60 yaşındaki İngiliz komedyen, 2010, 2011, 2012, 2016 ve 2020 yıllarında Altın Küre Ödülleri’ni sundu. Sivri diliyle öne çıkan Gervais, en son Altın Küre Ödülleri töreninde, ödül alacak yıldızlara hitaben “Ödüllerinizi alın ve defolun” sözleriyle akıllarda kalmıştı.