Ricky Martin LGBTİ yürüşünde

Martin, daha önce verdiği bir röportajda, çocuklarına eşcinsel olduğunu açıkladığını söyleyerek, “Bir gün gelip bana ‘Baba sen erkeklerden mi hoşlanıyorsun?’ dediler. Bizim evimizde yalana yer yok, dürüstçe ‘Evet’ dedim. Zaten kısa süre önce beş senelik erkek arkadaşımdan ayrıldım. Doğal olarak bu zaman zarfında oğullarımın önünde sevgilime sarılıyordum. Bunları gizlice yaşamamın bir anlamı yok, bir ailede en önemli şey dürüstlük” demişti.