Ricky Martin taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunu bekliyor
ntv.com.tr
Ressam Jwan Yosef ile evli olan üç çocuk babası Ricky Martin, taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.
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1Ünlü şarkıcı Ricky Martin, eşi Jwan Yosef ile birlikte taşıyıcı anneden dördüncü çocuklarını beklediklerini açıkladı.
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23’üncü geleneksel İnsan Hakları Kampanyası Vakfı yemeğinde konuşan 47 yaşındaki Martin, “Ailem burada. Jwan, seni göremiyorum ama seni seviyorum. Güzel ikizlerim Valentino ve Matteo, onlar da burada. Sizi tüm kalbimle seviyorum. Sizler benim gücümsünüz, bana her gün ilham veriyorsunuz, yaptığı iş için beni motive ediyorsunuz, harika çocuklarsınız. Bebeğim Lucia burada değil, büyükannesiyle evde ama o da benim hayatımın ışığı” sözleriyle konuşmasına başladı.
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Martin, “Bu arada bebek beklediğimizi duyurmam lazım” ifadesinden sonra salondaki seyircilerden büyük alkış aldı. Ünlü şarkıcı, “Büyük aileleri seviyorum” dedi.
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Ulusal Görünürlük Ödülü alan Martin, ödülünü dünyadaki LGBTİ+ mültecilere ithaf ettiğini açıklayarak, “Ülkelerinden ayrılıyorlar çünkü kendilerini tehdit altında hissediyorlar. Bu ülkeye geliyorlar ve kimlikleri nedeniyle sığınma talebinde bulunuyorlar. Sığınma talebi bir ayrıcalık değildir. Bu ödül, onlar için. Onlarla konuşacağım. Mağdurlarla konuşacağım ve onların sesi olacağım” dedi.
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ABD’li şarkıcı, Suriye kökenli İsveç vatandaşı Jwan Yosef ile 2018’de evlenmişti.
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6Martin’in 10 yaşında ikiz oğulları ve henüz 10 aylık olan bir kızı bulunuyor.