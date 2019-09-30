Ricky Martin taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunu bekliyor

23’üncü geleneksel İnsan Hakları Kampanyası Vakfı yemeğinde konuşan 47 yaşındaki Martin, “Ailem burada. Jwan, seni göremiyorum ama seni seviyorum. Güzel ikizlerim Valentino ve Matteo, onlar da burada. Sizi tüm kalbimle seviyorum. Sizler benim gücümsünüz, bana her gün ilham veriyorsunuz, yaptığı iş için beni motive ediyorsunuz, harika çocuklarsınız. Bebeğim Lucia burada değil, büyükannesiyle evde ama o da benim hayatımın ışığı” sözleriyle konuşmasına başladı.