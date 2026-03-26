Ricky Martin, Türkiye'ye geliyor. Yıllar sonra İstanbul'da konser verecek

“Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “Maria”, “The Cup of Life” ve “Vente Pa’ Ca” gibi şarkılarla tanınan Latin müziğinin sevilen ismi Ricky Martin, seneler sonra İstanbul'da konser verecek. 2011 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşan ve büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, 15 sene sonra geri dönüyor.

Kariyeri boyunca birçok albüm çalışması yapan, Grammy ve Latin Grammy dahil ödüllere sahip olan Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.