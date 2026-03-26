Ricky Martin, Türkiye'ye geliyor. Yıllar sonra İstanbul'da konser verecek
26.03.2026 11:59
Ceren Ekşi
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geliyor. Grammy ödüllü sanatçı, 11 Temmuz'da konser verecek.
“Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “Maria”, “The Cup of Life” ve “Vente Pa’ Ca” gibi şarkılarla tanınan Latin müziğinin sevilen ismi Ricky Martin, seneler sonra İstanbul'da konser verecek. 2011 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşan ve büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, 15 sene sonra geri dönüyor.
Kariyeri boyunca birçok albüm çalışması yapan, Grammy ve Latin Grammy dahil ödüllere sahip olan Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.
BİLETLER 30 MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR
Sahne enerjisi, dans performansları ve güçlü vokaliyle tanınan, dünya turneleriyle de milyonlarca hayrana ulaşmayı başaran Ricky Martin'in 11 Temmuz 2026'daki İstanbul konserinin biletleri 30 Mart'ta satışa çıkacak.
54 yaşındaki Ricky Martin, İstanbul konserinde en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni parçalarıyla da sahnede olacak. Sahne performansı ve enerjisiyle adından söz ettiren ünlü isim, unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.
Öte yandan 2024 yılında Antalya'da sahne alan Ricky Martin, Türkiye'de sevenleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ve en kısa sürede İstanbul'da sevenleriyle buluşmak istediğini söylemişti.
2026 Super Bowl'da devre arası şovunda Bad Bunny'nin sürpriz konuklarından biri olarak sahne alan Ricky Martin, performansıyla dikkat çekmişti. Ünlü ikili, birlikte "Lo Que Le Paso a Hawaii" şarkısını seslendirmişti.