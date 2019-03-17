NTV

Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi

İHA

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından yaptığı paylaşım ile dünya medyasını eleştirdi.

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    Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda saldırısının ardından dünya medyasına söylemlerinden dolayı tepki gösterdi.


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    Martin dünya medyasını, 49 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ı Müslüman olmadığı için terörist olarak değil de saldırgan olarak yazmakla suçladı.


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    Dünyadaki iki yüzlülüğe dikkat çeken Martin şu ifadeleri kullandı: "Bir adam namaz kılan 40’tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı."


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    "Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" ifadelerini kullandı.


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    47 yaşındaki şarkıcının terör saldırısı ile ilgili yaptığı paylaşıma sosyal medyada destek mesajları da geldi.
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