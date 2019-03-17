Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi

1 Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda saldırısının ardından dünya medyasına söylemlerinden dolayı tepki gösterdi.







2 Martin dünya medyasını, 49 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ı Müslüman olmadığı için terörist olarak değil de saldırgan olarak yazmakla suçladı.







3 Dünyadaki iki yüzlülüğe dikkat çeken Martin şu ifadeleri kullandı: "Bir adam namaz kılan 40’tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı."







4 "Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" ifadelerini kullandı.





