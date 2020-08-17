Rihanna Beyrut için bağış topluyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama kenti tam anlamıyla yıkıp geçti. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Olayın ardından dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna hayranlarına yardım kuruluşlarına bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

17.08.2020 - 10:00

Rihanna Beyrut için bağış topluyor - 1
Rihanna, Beyrut’taki patlamadan sonra yaşanan insani kriz konusunda sessiz kalmadı.


Rihanna Beyrut için bağış topluyor - 2
Bölgede binlerce kişinin evsiz kaldığını, hastanelerin dolup taştığını ve gıda sorunu yaşandığına dikkat çeken şarkıcı, hayranlarına yardım kuruluşlarına bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.


Rihanna Beyrut için bağış topluyor - 3
Rihanna geçtiğimiz aylarda 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times'ın İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sırasunda yer almıştı.


Rihanna Beyrut için bağış topluyor - 4
Öte yandan ünlü oyuncu Salma Hayek ise kent halkıyla dayanışmasını ve patlamadan duyduğu üzüntüyü ifade etmek için de sosyal medya hesabını kullandı. Hayek, önce Beyrut'ta çekilen bir fotoğrafını "Seni seviyorum Beyrut" mesajıyla birlikte paylaştı.


Rihanna Beyrut için bağış topluyor - 5
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 179'a kişi hayatını kaybetti.

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