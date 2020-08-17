Rihanna Beyrut için bağış topluyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama kenti tam anlamıyla yıkıp geçti. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Olayın ardından dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna hayranlarına yardım kuruluşlarına bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
Abone ol
Paylaş
17.08.2020 - 10:00
Rihanna, Beyrut’taki patlamadan sonra yaşanan insani kriz konusunda sessiz kalmadı.
Bölgede binlerce kişinin evsiz kaldığını, hastanelerin dolup taştığını ve gıda sorunu yaşandığına dikkat çeken şarkıcı, hayranlarına yardım kuruluşlarına bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
Rihanna geçtiğimiz aylarda 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times'ın İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sırasunda yer almıştı.
Öte yandan ünlü oyuncu Salma Hayek ise kent halkıyla dayanışmasını ve patlamadan duyduğu üzüntüyü ifade etmek için de sosyal medya hesabını kullandı. Hayek, önce Beyrut'ta çekilen bir fotoğrafını "Seni seviyorum Beyrut" mesajıyla birlikte paylaştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.