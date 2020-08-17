Rihanna Beyrut için bağış topluyor

Rihanna geçtiğimiz aylarda 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times'ın İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sırasunda yer almıştı.

Öte yandan ünlü oyuncu Salma Hayek ise kent halkıyla dayanışmasını ve patlamadan duyduğu üzüntüyü ifade etmek için de sosyal medya hesabını kullandı. Hayek, önce Beyrut'ta çekilen bir fotoğrafını "Seni seviyorum Beyrut" mesajıyla birlikte paylaştı.





