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Rihanna 200 bin TL kira ödüyor

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna Kaliforniya'da yaşadığı lüks evine 28 bin sterlin (yaklaşık 200 bin TL) kira ödemesi yapıyor.

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    Son dönemde Suudi Hasan Cemil'le yaşadığı birliktelikle gündemde olan Rihanna, Hollywood tepelerinde yer alan malikanesi her ay küçük bir servet ödüyor.


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    Rihanna’nın, lüks evi için 28 bin sterlin (yaklaşık 200 bin TL) kira ödediği bildirildi.


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    Lüks malikanede havuz, sinema salonu ve özel bir dekorasyonu bulunuyor.


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    İki araçlık garajı ve müştemilatı olan ev, altı yatak odası ve sekiz adet banyodan oluşuyor.
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