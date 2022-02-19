Rihanna: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim

Bebek beklediğini açıklayan Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Rihanna, "Nazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” diye konuştu.

Haberler 19.02.2022 - 16:02

Rihanna: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim - 1

Rihanna ve A$AP Rocky ilk bebeklerini beklediklerini duyurmasının ardından anne olmaya hazırlanan yıldız şarkıcı süreç hakkında konuştu. 


Rihanna: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim - 2

Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.


Rihanna: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim - 3

Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.


Rihanna: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim - 4

Rihanna, hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da konuştu: Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım ve çok sevdiğim bir ceketti. Her zaman giymek için en doğru anı bekliyordum


Rihanna: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim - 5

A$AP Rocky de, “Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim” dedi.

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