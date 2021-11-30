Rihanna, Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törende Ulusal Kahraman ilan edildi

Charles, “Bu cumhuriyetin yaratılması yeni bir başlangıçtır. Geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden bu adanın insanları olağanüstü bir sabırla kurtuldu. Uzun yolculuğunuz sizi bu ana getirdi, bunu varış noktanız olarak değil, yeni ufuklara doğru alacağınız yol olarak görün" şeklinde konuştu.