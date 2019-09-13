Rihanna Diamond Ball 2019'da ünlüleri ağırladı
ntv.com.tr
Rihanna'nın büyükanne ve büyükbabası onuruna kurduğu Clara Lionel Derneği yararına düzenlenen Diamond Ball’a ünlüler akın etti.
-
1
Rihanna, büyükanne ve büyükbabası onuruna 2012'de kurduğu Clara Lionel Derneği yararına her yıl düzenlediği Diamond Ball’a bu yıl da ev sahipliği yaptı.
-
2
New York’taki Cipriani Wall Street’te yapılan 2019 Diamond Ball; sağlık, eğitim, sanat ve kültür alanlarında yardıma ihtiyacı olanlar için çalışan derneğe yardım için düzenlendi.
-
3
Rihanna, balo için kıyafet seçimiyle dikkat çekti.
-
4
31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının siyah-beyaz elbisesi Givenchy tasarımıydı.
-
5
Geceye Cardi B’den A$AP Rocky’ye, Normani’den Pharrell Williams’a pek çok ünlü isim katıldı.
-
6
Gecenin sunuculuğunu Seth Meyers yaptı.
-
7DJ Khaled ve Pharrell Williams canlı performans sergileyen isimlerdi.
-
8Rihanna da Pharrell Williams'ın sahne performansına eşlik etti.
-
9
İşte geceye katılan isimler...
-
10
Cardi B
-
11
Karlie Kloss
-
12
Shanina Shaik
-
13
Pharrell Williams ve Helen Lasichanh
-
14
2 Chainz
-
15
Cardi B ve Hennessy Carolina
-
16
Kehlani Parrish
-
17
Normani
-
18
A$AP Rocky
-
19
Nicole Tuck ve DJ Khaled
-
20
Offset ve Cardi B
-
21
Yasmin Wijnaldum ve G-Eazy
-
22
Cindy Bruna ve Riley Montana
-
23
Cardi B ve Rihanna
-
24
Kehlani ve Megan Thee Stallion
-
25
Devon Windsor