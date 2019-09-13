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Rihanna Diamond Ball 2019'da ünlüleri ağırladı

ntv.com.tr

Rihanna'nın büyükanne ve büyükbabası onuruna kurduğu Clara Lionel Derneği yararına düzenlenen Diamond Ball’a ünlüler akın etti.

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    Rihanna, büyükanne ve büyükbabası onuruna 2012'de kurduğu Clara Lionel Derneği yararına her yıl düzenlediği Diamond Ball’a bu yıl da ev sahipliği yaptı.

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    New York’taki Cipriani Wall Street’te yapılan 2019 Diamond Ball; sağlık, eğitim, sanat ve kültür alanlarında yardıma ihtiyacı olanlar için çalışan derneğe yardım için düzenlendi.

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    Rihanna, balo için kıyafet seçimiyle dikkat çekti.

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    31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının siyah-beyaz elbisesi Givenchy tasarımıydı.

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    Geceye Cardi B’den A$AP Rocky’ye, Normani’den Pharrell Williams’a pek çok ünlü isim katıldı.

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    Gecenin sunuculuğunu Seth Meyers yaptı.

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    DJ Khaled ve Pharrell Williams canlı performans sergileyen isimlerdi.
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    Rihanna da Pharrell Williams'ın sahne performansına eşlik etti.
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    İşte geceye katılan isimler... 

  • 10

    Cardi B

    Cardi B
  • 11

    Karlie Kloss

    Karlie Kloss
  • 12

    Shanina Shaik

    Shanina Shaik
  • 13

    Pharrell Williams ve Helen Lasichanh

    Pharrell Williams ve Helen Lasichanh
  • 14

    2 Chainz

    2 Chainz
  • 15

    Cardi B ve Hennessy Carolina

    Cardi B ve Hennessy Carolina
  • 16

    Kehlani Parrish

    Kehlani Parrish
  • 17

    Normani

    Normani
  • 18

    A$AP Rocky

    A$AP Rocky
  • 19

    Nicole Tuck ve DJ Khaled

    Nicole Tuck ve DJ Khaled
  • 20

    Offset ve Cardi B

    Offset ve Cardi B
  • 21

    Yasmin Wijnaldum ve G-Eazy

    Yasmin Wijnaldum ve G-Eazy
  • 22

    Cindy Bruna ve Riley Montana

    Cindy Bruna ve Riley Montana
  • 23

    Cardi B ve Rihanna

    Cardi B ve Rihanna
  • 24

    Kehlani ve Megan Thee Stallion

    Kehlani ve Megan Thee Stallion
  • 25

    Devon Windsor

    Devon Windsor
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