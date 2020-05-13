Rihanna en zenginler listesinde

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times'ın İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

360 milyon pound toplam servetiyle dördüncü sırada bulunan Elton John'u toplam 285 milyon pound ile Mick Jagger takip ediyor.

George Harrison'ın mirasçıları Olivia ve Dhani Harrison (270 milyon pound), Keith Richards (270 milyon pound), Sir Ringo Starr (260 milyon pound), Michael Flatley (206 milyon pound), Ed Sheeran (200 milyon pound), Rod Stewart (200 milyon pound) ve Sting (200 milyon pound) de listede yer alıyor.