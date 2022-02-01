Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın (33) hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında gündemdeydi.

Ancak ünlü şarkıcı bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başarmıştı.