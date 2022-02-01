Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile olduğunu verdiği pozlarla duyurdu. Karnı burnunda pozlar veren Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem olurken hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 10:34

Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın (33) hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında gündemdeydi.

Ancak ünlü şarkıcı bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başarmıştı.

Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu - 2

Rihanna, dün sevenlerine sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky (33) ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurdu. 

Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu - 3

KARNI BURNUNDA POZLAR

Karnı burnunda pozlar veren Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin samimi ve keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu - 4

Pembe uzun bir mont giyen şarkıcının karnının iyice belirginleştiği de görüldü.

Rihanna'nın hamileliği de bu fotoğraflarla resmen belgelenmiş oldu.

Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu - 5

DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz aralık ayında Instagram'dan bir hayranına gönderdiği mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetmişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER