Rihanna hamile: Karnı burnunda pozları gündem oldu

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 10:34
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın (33) hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında gündemdeydi.
Ancak ünlü şarkıcı bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başarmıştı.
Rihanna, dün sevenlerine sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky (33) ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurdu.
Karnı burnunda pozlar veren Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
İkilinin samimi ve keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Pembe uzun bir mont giyen şarkıcının karnının iyice belirginleştiği de görüldü.
Rihanna'nın hamileliği de bu fotoğraflarla resmen belgelenmiş oldu.
Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz aralık ayında Instagram'dan bir hayranına gönderdiği mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetmişti.