Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı

Haberler 04.12.2021 - 09:45
Kendisine yeni verilen Barbados'un Ulusal Kahramanı ödülünü kabul ettiği etkinlikte bol bir elbise giydiği için, erkek arkadaşı A$AP Rocky'yle bir bebek beklediği konuşulan Rihanna iddialara açıklık getirdi.
Barbadoslu şarkıcı, Instagram'da bir hayranına gönderdiği doğrudan mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetti.
Rihanna, Jen adlı hayranına gönderdiği mesajda söylentileri yalanladı ve medyada hamile olup olmadığı üzerine sürekli söylentiler çıkmasına dikkat çekti.
Ri-Ri "Baby shower'ına gelebilir miyim kız kardeşim!? Doğru mu değil mi bilmiyorum ama güzel bebeklerin olacak" diyen hayranına, "Dur" İlk 10 baby shower'a gelmedin ki! Size kalsa ben her yıl hamileyim" diye cevap verdi.