Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı

Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna hamilelik söylentilerine hayranı aracılığıyla cevap verdi.

Haberler 04.12.2021 - 09:45

Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı - 1

Kendisine yeni verilen Barbados'un Ulusal Kahramanı ödülünü kabul ettiği etkinlikte bol bir elbise giydiği için, erkek arkadaşı A$AP Rocky'yle bir bebek beklediği konuşulan Rihanna iddialara açıklık getirdi.

Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı - 2

Barbadoslu şarkıcı, Instagram'da bir hayranına gönderdiği doğrudan mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetti.

Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı - 3

Rihanna, Jen adlı hayranına gönderdiği mesajda söylentileri yalanladı ve medyada hamile olup olmadığı üzerine sürekli söylentiler çıkmasına dikkat çekti.

Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı - 4

Ri-Ri "Baby shower'ına gelebilir miyim kız kardeşim!? Doğru mu değil mi bilmiyorum ama güzel bebeklerin olacak" diyen hayranına, "Dur" İlk 10 baby shower'a gelmedin ki! Size kalsa ben her yıl hamileyim" diye cevap verdi.

Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı - 5

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Rihanna hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı - 6

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