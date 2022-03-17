Rihanna hamilelik modasına yeni bir standart getirdi

Bustle dergisine konuşan ünlü şarkıcı, hamile stilini “asi” olarak tanımladı.

“Geçmişte kadınların hamileliklerinde giydikleri kıyafetleri görünce bunun tek yol olduğunu düşünürdüm. Dolayısıyla bunu ileri taşımak için meydan okumaya karar verdim ve bu gerçekten çok eğlenceli” diyen Rihanna, “Çünkü bana göre meydan okumaktan daha eğlenceli bir şey yok. Bu, benim yaratıcı olduğum yer. Yeni fikirleri ve yeni yolları iler hale getirmek için kendimi zorladığım yer” diye konuştu.