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Rihanna Harper's Bazaar'a kapak yıldızı oldu

Rihanna, Harper's Bazaar dergisinin Çince edisyonu için poz verdi. Ünlü şarkıcı geleneksel Çin kıyafetini andıran kıyafetler ve

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    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Harper’s Bazaar dergisinin Çince edisyonu için objektif karşısına geçti.

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    31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, derginin Ağustos 2019 sayısı için geleneksel Çinli giysilerinden ilhamla hazırlanan kostümler giyerek poz verdi.

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    Hollandalı moda tasarımcısı Iris van Herpen imzalı kıyafetleri taşıyan Rihanna, Çinlilerin geleneksel saç modellerinin modernize edilmiş hali ve sıra dışı makyajıyla fotoğraf çektirdi.

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    Rihanna, Forbes dergisi tarafından geçtiğimiz aylarda en zengin kadın müzisyen olarak ilan edilmişti. 

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    Ünlü şarkıcının açıklanan serveti 600 milyon dolar.
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    Turneleri ve piyasaya sürdüğü albümleri dışında Rihanna’nın gelirinin önemli kısmı sanatçının Fransız lüks tüketim markası LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ile gerçekleştirdiği iş ortaklığından geliyor. LVMH aynı zamanda Rihanna’nın makyaj ve güzellik ürünleri markası Fenty Beauty’nin ortağı.
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    Fenty Beauty markasının şu anki piyasa değerinin 3 milyar dolar dolaylarında olduğu tahmin ediliyor.
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