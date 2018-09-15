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Rihanna hayranlarına sürpriz yaptı

ntv.com.tr

Rihanna, kendisine ait güzellik markasının birinci yıl kutlamasına son dakikada verdiği bir kararla katılarak hayranlarını şaşırttı.

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    Müziğin yanı sıra moda dünyasında da başarısını kanıtlayan Rihanna, güzellik markasıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

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    30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, dün Fenty Beauty markasının birinci yıl kutlamasına katıldı.

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    Ünlü şarkıcı, Brooklyn’de Kings Plaza Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sephora mağazasındaki kutlamada hayranlarına sürpriz yaptı.

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    Habersiz bir şekilde katıldığı kutlamada Rihanna, hayranlarını şaşırttı.

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    Ünlü şarkıcı, hayranlarına teşekkür etmek için son dakika kararıyla etkinliğe katıldığını belirtti.

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    Calvin Klein tasarımı pembe elbisesiyle göz dolduran Rihanna, Harry Kotlar imzalı mücevherleriyle de dikkat çekti.

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    Rihanna, markasına ait ürünlerin önünde poz vermeyi ihmal etmedi.

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    Kutlama boyunca etrafını saran hayranlarıyla tek tek ilgilenen Rihanna, onlarla birlikte bol bol selfie çektirdi.

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