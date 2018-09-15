Rihanna hayranlarına sürpriz yaptı
ntv.com.tr
Rihanna, kendisine ait güzellik markasının birinci yıl kutlamasına son dakikada verdiği bir kararla katılarak hayranlarını şaşırttı.
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Müziğin yanı sıra moda dünyasında da başarısını kanıtlayan Rihanna, güzellik markasıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
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30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, dün Fenty Beauty markasının birinci yıl kutlamasına katıldı.
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Ünlü şarkıcı, Brooklyn’de Kings Plaza Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sephora mağazasındaki kutlamada hayranlarına sürpriz yaptı.
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Habersiz bir şekilde katıldığı kutlamada Rihanna, hayranlarını şaşırttı.
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Ünlü şarkıcı, hayranlarına teşekkür etmek için son dakika kararıyla etkinliğe katıldığını belirtti.
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Calvin Klein tasarımı pembe elbisesiyle göz dolduran Rihanna, Harry Kotlar imzalı mücevherleriyle de dikkat çekti.
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Rihanna, markasına ait ürünlerin önünde poz vermeyi ihmal etmedi.
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Kutlama boyunca etrafını saran hayranlarıyla tek tek ilgilenen Rihanna, onlarla birlikte bol bol selfie çektirdi.